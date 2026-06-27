Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

JHT Dipotong Pajak 5 Persen, Serikat Pekerja: Itu Uang Hasil Keringat Buruh

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 27 Juni 2026 |18:12 WIB
JHT Dipotong Pajak 5 Persen, Serikat Pekerja: Itu Uang Hasil Keringat Buruh
JHT bukan bantuan negara, melainkan uang milik pekerja sendiri yang berasal dari potongan upah selama mereka bekerja bertahun-tahun. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Serikat pekerja menolak adanya kebijakan pemotongan pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan. Kebijakan tersebut dinilai tidak berpihak kepada pekerja, khususnya buruh korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pekerja yang sedang mengalami tekanan ekonomi.

Pemerintah melakukan pemotongan pajak final sebesar 5 persen terhadap saldo JHT yang melebihi Rp50 juta, serta tarif progresif tertentu untuk pencairan lanjutan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) menegaskan, JHT bukan bantuan negara, melainkan uang milik pekerja sendiri yang berasal dari potongan upah selama mereka bekerja bertahun-tahun.

“JHT adalah hak pekerja. Itu uang hasil keringat buruh yang dikumpulkan selama masa kerja untuk bekal hidup ketika sudah tidak bekerja lagi. Sangat tidak adil ketika pekerja sedang kesulitan ekonomi, terkena PHK, atau ingin menggunakan JHT sebagai modal usaha, justru masih dipotong pajak,” tegas Mirah Sumirat, Sabtu (27/6/2026).

Mirah menilai kebijakan tersebut mencederai rasa keadilan bagi pekerja. Selama masih aktif bekerja, buruh sudah taat membayar pajak setiap bulan melalui potongan PPh 21 dari penghasilan mereka.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/27/320/3226834//buruh-kMF8_large.jpg
Pekerja Protes Sudah Bayar Pajak Seumur Kerja, JHT Masih Dipotong Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/320/3225405//bpjs_ketenagakerjaan-6hHz_large.jpg
Apakah Pencairan JHT Kena Pajak? Ini Penjelasannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/320/3224649//phk-gcfI_large.jpg
Korban PHK Masih Dapat Gaji Selama 6 Bulan, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/320/3223480//bpjs_ketenagakerjaan-cTDd_large.jpg
Berapa Bulan Maksimal Tunggakan BPJS? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/320/3223331//pns-NLKT_large.jpeg
Apakah PNS Gunakan BPJS Ketenagakerjaan atau Taspen? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/320/3222239//pns-tbK1_large.png
Apakah PNS Menggunakan BPJS Ketenagakerjaan atau Taspen?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement