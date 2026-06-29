MUTU Raup Dana Segar Rp29,9 Miliar, Siap Ekspansi Bisnis Halal dan Karbon

PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU) melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU) melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement. Dalam aksi korporasi ini, emiten jasa pengujian laboratorium dan sertifikasi tersebut berencana menerbitkan 309.278.300 saham baru.

Harga pelaksanaan ditetapkan sebesar Rp97 per saham, sehingga perseroan berpotensi menghimpun dana segar sekitar Rp29,9 miliar.

Dalam aksi korporasi tersebut, PT Samala Serasi Utama menjadi investor dengan porsi terbesar setelah menyerap 103.092.700 saham. Sementara itu, PT Bumi Hijau Sedaya mengambil 41.237.100 saham. Selain itu, Interra Resources Limited, perusahaan energi dan sumber daya (energy & resources) yang tercatat di Bursa Singapura (SGX), juga berinvestasi di MUTU melalui anak usahanya di Indonesia.

Para investor tersebut menilai MUTU memiliki potensi untuk mengembangkan bisnis di sektor keberlanjutan (renewables) melalui layanan sertifikasi, pengujian, dan verifikasi yang dimiliki perseroan.

Direktur Keuangan PT Mutuagung Lestari Tbk, Sumarna, mengatakan seluruh investor tersebut tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dari sisi manajemen maupun kepemilikan saham, dengan pemegang saham pengendali, pemegang saham utama, maupun jajaran direksi dan dewan komisaris perseroan.