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Private Placement Emiten MUTU Diminati Investor, Perkuat Ekspansi Bisnis

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |09:02 WIB
Private Placement Emiten MUTU Diminati Investor, Perkuat Ekspansi Bisnis
Private placement PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU). (Foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA – PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU) memperoleh dukungan sejumlah investor dalam aksi Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement. Langkah ini menjadi sinyal positif bagi prospek pertumbuhan perseroan, khususnya di bisnis sertifikasi, keberlanjutan, dan ekonomi hijau.

Partisipasi investasi Sandiaga Uno dilakukan melalui PT Samala Serasi Utama (SSU) dan PT Bumi Hijau Sedaya. PT Samala Serasi Utama merupakan perusahaan investasi yang terafiliasi dengan Sandiaga bersama mitra bisnisnya, Tsamanov.

Selain Sandiaga, aksi korporasi MUTU juga mendapat dukungan dari investor strategis lainnya, yakni Ridzki D. Kramadibrata, yang pernah menjabat sebagai Chief Executive Officer Grab Indonesia dan Chief Operating Officer AirAsia Indonesia.

Masuknya para investor tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan terhadap prospek PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai perusahaan yang bergerak di bidang Testing, Inspection, Certification, Verification, and Assurance (TICVA).

Sandiaga menilai kebutuhan terhadap layanan sertifikasi, verifikasi, dan assurance akan terus meningkat seiring transformasi industri global yang semakin menitikberatkan aspek keberlanjutan, transparansi, dan tata kelola perusahaan.

"Kami melihat MUTU sebagai institusi yang memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem ekonomi berkelanjutan di Indonesia," ujar Sandiaga, Jumat (26/6/2026). 

Perseroan menilai meningkatnya tuntutan terhadap penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) membuka peluang pertumbuhan baru. Selain memperkuat bisnis inti di sektor sertifikasi dan assurance, MUTU juga membidik ekspansi pada sektor sertifikasi halal serta industri makanan dan minuman (food and beverage/F&B).

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