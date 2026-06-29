Segini Kisaran Gaji Ginka Febriyanti Ginting Sebagai Komisaris Muda PT Pertamina Retail

JAKARTA - Segini kisaran gaji Ginka Febriyanti Ginting sebagai Komisaris Muda PT Pertamina Retail. Ginka Febriyanti Ginting mendadak menjadi perbincangan publik setelah ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina Retail (Pertare), anak usaha PT Pertamina (Persero) yang bergerak di sektor ritel energi.

Penunjukan itu menarik perhatian karena Ginka tercatat masih berusia 28 tahun pada 2026 dan pernah dituding menjadi koordinator demo bayaran.

Mengutip laman Pertamina Retail Senin (29/6/2026) Ginka tercatat mendampingi Komisaris Utama Lia Itok Garbianto dan Komisaris Devi Taurisa.

Kehadirannya menjadi salah satu figur termuda yang masuk dalam jajaran pengawas perusahaan di lingkungan BUMN energi tersebut.

Kisaran penghasilan bulanan untuk posisi Anggota Komisaris di grup PT Pertamina (termasuk anak usahanya seperti PT Pertamina Retail) diperkirakan mencapai Rp 120 juta hingga Rp 140 juta per bulan.

Nilai ini merupakan honorarium pokok di luar tambahan insentif tahunan atau tantiem.