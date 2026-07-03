Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Said Iqbal Minta Penghapusan Pajak JHT

Rohman Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |18:18 WIB
Said Iqbal Minta Penghapusan Pajak JHT
Said Iqbal (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal, menekankan soal kebijakan perpajakan atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan sudah saatnya dikaji kembali agar semakin mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pekerja.

Menurut Said, berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, pencairan JHT hingga Rp50 juta yang dilakukan paling lambat dua tahun setelah pensiun atau berhenti bekerja telah dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0 persen. Dengan skema tersebut, sekitar 95 persen peserta JHT pada praktiknya sudah menerima manfaat tanpa dikenai pajak.

"Fakta bahwa sekitar 95 persen penerima manfaat JHT telah memperoleh fasilitas tarif pajak 0 persen menunjukkan bahwa pemerintah memiliki keberpihakan terhadap perlindungan pekerja. Karena itu, saya memandang kebijakan ini dapat dikaji lebih lanjut agar ke depan seluruh penerima manfaat memperoleh perlakuan yang sama," ujar Said dalam keterangan tertulis, Jumat (3/7/2026).

Said beranggapan bahwa jika mayoritas peserta telah memperoleh pembebasan pajak, maka perlu dipertimbangkan kemungkinan untuk memperluas kebijakan tersebut kepada seluruh peserta JHT sebagai bentuk penyempurnaan sistem perlindungan sosial.

Menurutnya, JHT pada hakikatnya merupakan tabungan pekerja yang dibangun dari akumulasi iuran selama masa kerja. Oleh karena itu, manfaat yang diterima pada saat pensiun atau ketika mengalami pemutusan hubungan kerja memiliki makna penting sebagai penopang keberlangsungan hidup pekerja dan keluarganya.

"JHT adalah instrumen jaminan sosial yang dirancang untuk memberikan rasa aman kepada pekerja setelah tidak lagi bekerja. Karena itu, semakin utuh manfaat yang diterima pekerja, semakin kuat pula fungsi perlindungan sosial yang ingin diwujudkan," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/320/3228056/pajak-vk84_large.jpg
Soal Lari Kena Pajak, Ini Penjelasan DJP 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/320/3228036/pajak-MGrC_large.jpg
Soal Pajak JHT di Atas Rp50 Juta, Wamenker: Masih Dikaji!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/320/3227660/buruh_tuntut_pajak_jht_dihapus-Kp3l_large.jpg
Buruh Tuntut Pajak JHT Dihapus, DJP Akan Lakukan Kajian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/320/3227646/pajak-Npoz_large.jpg
Penerimaan Pajak Diprediksi Baru Capai 45 Persen di Semester I-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/320/3222185/pajak-5dCi_large.jpg
Aturan Baru, PT dan CV Kini Tak Bisa Raih Tarif PPh Final UMKM 0,5 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/320/3222174/pajak_umkm-ibwa_large.jpg
Aturan Tarif Pajak UMKM 0,5 Persen Diubah, Ini Ketentuan Barunya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement