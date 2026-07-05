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Harga Emas Pegadaian Hari Ini, dari Antam, UBS dan Galeri24 

Rohman Wibowo , Jurnalis-Minggu, 05 Juli 2026 |11:08 WIB
Harga Emas Pegadaian Hari Ini, dari Antam, UBS dan Galeri24 
Harga Emas (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Nilai pembelian kembali (buyback) emas batangan cetakan Antam, Galeri 24, serta UBS di Pegadaian menunjukkan pergerakan yang variatif pada transaksi hari ini, Minggu (5/7/2026).

Mengacu pada rilis data di situs resmi Pegadaian, nilai buyback untuk emas Antam dengan berat 0,5 gram ditetapkan sebesar Rp1.238.000. 

Di sisi lain, harga jual kembali emas cetakan Galeri 24 dengan bobot yang sama bertengger di angka Rp1.241.000, sedangkan emas cetakan UBS berada di posisi Rp1.238.000.

Untuk kepingan ukuran 1 gram, nilai pembelian kembali emas Antam berada di level Rp2.476.000. Sementara itu, harga buyback emas Galeri 24 untuk bobot 1 gram dipasang seharga Rp2.483.000, dan cetakan UBS dipatok di angka Rp2.476.000. 

Berlanjut ke pecahan 2 gram, nilai jual kembali untuk emas Antam berada di level Rp4.952.000, emas Galeri 24 tercatat Rp4.967.000, sedangkan UBS dihargai senilai Rp4.952.000.

Bagi pecahan ukuran 5 gram, Pegadaian menetapkan harga buyback emas Antam senilai Rp12.381.000, emas Galeri 24 sebesar Rp12.418.000, dan emas UBS dipatok seharga Rp12.381.000. 

Adapun untuk ukuran 50 gram, nilai pembelian kembali emas Antam bertengger di posisi Rp123.209.000, Galeri 24 di angka Rp123.579.000, sementara UBS dihargai senilai Rp123.209.000.

 

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