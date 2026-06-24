Harga Emas Antam Hari Ini 24 Juni Turun Rp18.000, Buyback Anjlok Rp36.000

Harga Emas Antam Hari Ini 24 Juni Turun Rp18.000, Buyback Anjlok Rp36.000 (Foto: Okezone)

JAKARTA - Harga emas Antam logam mulia pada hari ini, Rabu (24/6/2026) turun Rp18.000 menjadi Rp2.655.000 per gram dibandingkan harga sebelumnya Rp2.673.000 per gram.

Sementara, buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan ini juga turun Rp36.000 menjadi Rp2.372.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku pada pengambilan di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Gedung Antam Jakarta. Adapun di laman resmi tersebut untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP Nomor 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 tahun 2023 dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku) dan akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT Antam Tbk sebagai Penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia: