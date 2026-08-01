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Harga Emas Antam Turun Rp20.000, Ini Daftar Lengkapnya

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 01 Agustus 2026 |10:13 WIB
Harga Emas Antam Turun Rp20.000, Ini Daftar Lengkapnya
Harga Emas Antam (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau mengalami turun hingga Rp20.000 per gram menjadi Rp2.603.000 per gram pada perdagangan awal bulan, Sabtu (1/8/2026). 

Berdasarkan informasi dari situs resmi Logam Mulia penurunan juga terjadi pada harga beli kembali (buyback). Nilai buyback emas Antam melemah hingga Rp30.000 menjadi Rp2.368.000 per gram.

Dalam ketentuan perpajakan yang berlaku, pembelian emas batangan dengan ukuran 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram) dikenakan potongan pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

Sementara itu, transaksi penjualan kembali (buyback) emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nilai di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen bagi non-NPWP. PPh tersebut dipotong langsung dari total nilai buyback yang diterima pelanggan.

Untuk ukuran terkecil, emas Antam pecahan 0,5 gram dibanderol Rp1.351.500, sedangkan pecahan 1 gram dijual seharga Rp2.603.000. Selanjutnya, emas ukuran 2 gram dipasarkan dengan harga Rp5.146.000, sementara ukuran 3 gram dijual Rp7.694.000.

 

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