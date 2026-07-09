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Harga Emas Antam Hari Ini Turun ke Rp2.633.000 per Gram 

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2026 |09:25 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini Turun ke Rp2.633.000 per Gram 
Harga Emas Antam (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Harga emas Antam kembali mengalami penurunan menjadi Rp2.633.000 per gram, pada hari ini, Kamis (9/7/2026).

Dipantau dari laman Logam Mulia harga beli kembali (buyback) emas Antam juga turun di angka Rp2.383.000 per gram atau turun Rp10.000 dari harga sehari sebelumnya.

Harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. 

Berikut harga pecahan emas batangan Antam terbaru:

 

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