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Peringati Harkopnas, Menkop Ingatkan Kembali Warisan Koperasi Bung Hatta

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 12 Juli 2026 |15:05 WIB
Peringati Harkopnas, Menkop Ingatkan Kembali Warisan Koperasi Bung Hatta
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono bersama Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah mengunjungi rumah Bung Hatta di Jalan Diponegoro, Menteng. (Foto: Okezone.com/Kemenkop)
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JAKARTA - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono bersama Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah mengunjungi rumah Bung Hatta di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi kepada Bung Hatta dan keluarganya yang berperan penting dalam meletakkan prinsip nilai-nilai koperasi di Indonesia yang masih dianut hingga saat ini.

Kunjungan ini juga menjadi bagian dari rangkaian Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 yang jatuh pada 12 Juli 2026. Kedatangan Menkop dan Wamenkop disambut langsung oleh anak-anak Bung Hatta, yaitu Meutia Hatta, Prof. Sri Edi Swasono (suami Meutia Hatta), Gemala Hatta, dan Halida Hatta, serta akademisi Rocky Gerung.

Menkop menyatakan bahwa kunjungan ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi juga menjadi pengingat atas jasa, keteladanan, dan cita-cita besar Bung Hatta untuk menjadikan koperasi sebagai kekuatan ekonomi rakyat yang harus terus dikembangkan di tengah berbagai tantangan dan dinamika kapitalisme.

“Sesuai dengan keinginan Presiden Pak Prabowo Subianto, sekarang kita diminta untuk mengembalikan lagi arah sistem dan praktik ekonomi kita agar tidak tergeser menjadi ideologi ekonomi liberal kapitalistik, tetapi kembali kepada ideologi Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33, yaitu koperasi,” ujar Menkop Ferry, Minggu (12/7/2026).

Menkop memastikan bahwa Kementerian Koperasi (Kemenkop), Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan akan bergotong royong untuk mewujudkan cita-cita Bung Hatta agar koperasi dapat tumbuh dan berkembang menjadi soko guru ekonomi nasional. Salah satu upaya yang diperjuangkan untuk diwujudkan keberhasilannya adalah melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

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