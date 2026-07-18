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Cara Beli Dollar Online dengan Mudah, Aman, dan Praktis untuk Pemula

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Sabtu, 18 Juli 2026 |20:24 WIB
Cara Beli Dollar Online dengan Mudah, Aman, dan Praktis untuk Pemula
Ilustrasi cara beli dollar online dengan mudah, aman, dan praktis untuk pemula. (Foto: dok Freepik/pressfoto)
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JAKARTA - Dolar Amerika Serikat (USD) masih menjadi salah satu mata uang paling banyak digunakan di dunia. dolar kini tidak lagi harus datang ke bank atau money changer. Berkat perkembangan teknologi finansial, masyarakat dapat membeli Dollar secara online melalui berbagai platform yang aman dan praktis. 

Saat ini, banyak platform menghadirkan layanan pembelian aset crypto berbasis Dollar dengan proses yang jauh lebih sederhana. Bahkan, beberapa platform aplikasi trading saham Amerika sekaligus menyediakan akses terhadap aset crypto berbasis Dollar dalam satu aplikasi.

Sebelum mulai membeli Dollar secara online, penting juga memahami berbagai pilihan yang tersedia. Dengan mengetahui setiap alternatif, kamu bisa dapat menentukan cara beli USD yang paling sesuai dengan tujuan keuangan, baik untuk kebutuhan transaksi internasional, diversifikasi investasi, maupun menjaga nilai aset dari fluktuasi nilai tukar rupiah.

Mengapa Banyak Orang Membeli Dollar?

Dollar AS memiliki peran penting dalam sistem keuangan global. Mata uang ini digunakan dalam perdagangan internasional, transaksi investasi, hingga cadangan devisa berbagai negara.

Karena memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, dolar sering dipilih sebagai aset pelindung nilai. Ketika terjadi ketidakpastian ekonomi atau pelemahan mata uang lokal, banyak investor mengalihkan sebagian asetnya ke Dollar AS.

Selain itu, semakin banyak produk investasi global yang menggunakan Dollar. Saham Amerika Serikat, obligasi internasional, komoditas, hingga aset digital sebagian besar diperdagangkan menggunakan mata uang tersebut.

Oleh sebab itu, memiliki eksposur terhadap Dollar menjadi salah satu strategi diversifikasi yang cukup populer di kalangan investor.

Pilihan Cara Beli Dollar Online

Saat ini terdapat beberapa metode yang dapat digunakan masyarakat Indonesia untuk membeli Dollar secara online, diantaranya adalah:

1. Membeli Dollar Melalui Rekening Valuta Asing

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