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Bansos PKH dan Sembako Cair Bulan Ini, Sasar 18 Juta Keluarga

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 07 Agustus 2026 |07:02 WIB
Bansos PKH dan Sembako Cair Bulan Ini, Sasar 18 Juta Keluarga
Bansos PKH dan Sembako Cair Bulan Ini, Sasar 18 Juta Keluarga. (Foto ;okezone.com)
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JAKARTA - Bantuan sosial (bansos) dipastikan masih cair pada bulan ini. Di antaranya, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat mengecek pencairan bansos melalui bank Himbara atau mengambilnya di kantor pos.

Hingga saat ini, bansos PKH telah disalurkan kepada lebih dari 7 juta KPM, sedangkan bansos sembako telah disalurkan kepada lebih dari 12 juta KPM. Jumlah tersebut akan terus bertambah dan ditargetkan tuntas pada Agustus untuk total lebih dari 18 juta KPM penerima PKH dan bansos sembako.

"Penyaluran bantuan sosial kita pada triwulan ketiga sampai sekarang terus berproses. Sudah lebih dari 7 juta (KPM) yang menerima PKH dan lebih dari 12 juta (KPM) menerima bantuan pangan non-tunai atau bantuan sembako," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta.

Gus Ipul menyampaikan penyaluran bansos tersebut mengacu pada data yang telah dimutakhirkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut dimutakhirkan setiap tiga bulan sekali dan hasilnya diserahkan kepada Kemensos setiap tanggal 10 pada bulan penyaluran.

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