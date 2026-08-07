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RI Perkuat Diplomasi Dekarbonisasi Lewat KEK Industropolis Batang

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 07 Agustus 2026 |13:10 WIB
RI Perkuat Diplomasi Dekarbonisasi Lewat KEK Industropolis Batang
Pemerintah menyusun strategi diplomasi dekarbonisasi Indonesia. (Foto: Okezone.com)
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JAKARTA - Pemerintah menyusun strategi diplomasi dekarbonisasi Indonesia. PT Kawasan Industri Terpadu Batang (PT KITB) telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan China State Construction Engineering Corporation untuk membentuk Two Countries Twin Parks Indonesia-China pada 13 Maret 2025. 

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang dijajaki sebagai proyek percontohan kemitraan transformatif transisi energi bersih, mengacu pada Shenzhen sebagai model kawasan industri hijau berskala global.

Kegiatan ini merupakan bagian dari proses pengumpulan masukan lapangan yang akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi strategi kebijakan luar negeri terkait kemitraan transisi energi bersih. 

KEK Batang, Ujian Nyata Komitmen Dekarbonisasi Indonesia

Indonesia menghadapi tantangan ganda. Di satu sisi, Indonesia menghadapi persaingan global atas rantai pasok energi bersih dan teknologi net zero yang makin ketat. Di sisi lain, komitmen dekarbonisasi nasional membutuhkan bukti implementasi di lapangan, bukan sekadar kerangka kebijakan.

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