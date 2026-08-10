Berapa Gaji Petugas Paskibraka Nasional 2026? Ini Kisaran dan Bonusnya

JAKARTA - Berapa gaji petugas paskibraka nasional 2026? Ini kisaran dan bonusnya. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2026 segera bertugas pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus.

Paskibraka adalah putra-putri terbaik bangsa yang dipilih melalui proses seleksi dari seluruh provinsi di Indonesia.

Mereka bertugas mengibarkan dan menurunkan duplikat Bendera Pusaka dalam peringatan HUT Kemerdekaan RI tingkat nasional.

Sebagai penghargaan, para Paskibraka menerima gaji, uang saku, hingga bonus. Nilai uang penghargaan bagi Paskibraka Nasional tidak ditetapkan dalam jumlah yang sama setiap tahunnya.

Berdasarkan pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya, nominal yang diterima anggota Paskibraka Nasional berada di kisaran Rp3 juta hingga Rp10 juta untuk setiap orang.

Jumlah tersebut dapat mengalami perubahan pada setiap periode penyelenggaraan karena mengikuti keputusan pemerintah maupun panitia pelaksana.