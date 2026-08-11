Kabar Duka, Mantan Sekjen ESDM Rida Mulyana Meninggal Dunia

Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Rida Mulyana meninggal dunia pada hari ini. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Kabar duka datang dari sektor energi Indonesia. Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Rida Mulyana meninggal dunia pada hari ini.

"Semoga amal ibadah beliau diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Amin," tulis akun Instagram Infogatrik, Selasa (11/8/2026).

Selain pernah menjadi Sekretaris Jenderal, Rida juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal EBTKE hingga Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.

Rida merupakan seorang profesional dengan rekam jejak yang luas di sektor energi Indonesia. Ia meraih gelar Sarjana Teknik Perminyakan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1988, kemudian memperoleh gelar Master of Science di bidang Teknik Perminyakan dari Imperial College London, Inggris, pada 1992.

Sejak 1 Februari 2023, Rida Mulyana menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Power Indonesia. Sebelum menduduki posisi tersebut, ia memegang berbagai posisi strategis di perusahaan energi milik negara maupun di lingkungan Pemerintah Indonesia, khususnya di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Penunjukan sebelumnya mencakup posisi Komisaris PT Pertamina (Persero) dari 19 September 2022 hingga 21 September 2023 dan Komisaris PT PLN (Persero) dari 28 Februari 2019 hingga 19 September 2022. Di lingkungan Kementerian ESDM, ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (2022–2023), Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (2019–2022), Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (2013–2019), Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama (2010–2013), Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) (2009–2010), serta Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (2009).

Selain jabatan definitif tersebut, Rida Mulyana juga beberapa kali ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.), antara lain sebagai Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM pada 2020 dan 2023, Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM pada 2022 sebanyak empat kali, Plt. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM pada 2022, Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM pada 2022, serta Plt. Kepala Badan Geologi pada 2017.

(Feby Novalius)

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