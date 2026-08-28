Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Akses Perizinan hingga Pasar Diperluas, Aset dan Ruang Publik Dioptimalkan

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |10:54 WIB
Akses Perizinan hingga Pasar Diperluas, Aset dan Ruang Publik Dioptimalkan
Pemerintah mendorong pemanfaatan aset dan ruang publik untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemberdayaan ekonomi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA — Pemerintah mendorong pemanfaatan aset dan ruang publik untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemberdayaan ekonomi. 

Menurut Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, peluncuran Perintis Berdaya Connect (PBS)  dapat menjadi ruang kolaborasi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif, serta koperasi dengan berbagai layanan pemerintah, mitra usaha, dan pihak pendukung lainnya.

“Saya sangat berharap Perintis Berdaya Connect agar menjadi gerakan transformasi ekosistem usaha yang menjadi penopang pertumbuhan pelaku ekonomi di dan sekitarnya. Kita yakin dengan ekosistem yang baik ini menjadikan Kota Batu unggul dibanding kota-kota lainnya di seluruh Indonesia,” kata Muhaimin, Jumat (28/8/2026). 

PBC melibatkan sejumlah lembaga dan komunitas yang telah menjalankan layanan bagi pelaku usaha, antara lain Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT KUMKM) Batu, Batu Creative Hub, Komite Ekonomi Kreatif Batu, dan Rumah BUMN Malang. Kolaborasi tersebut juga terbuka bagi pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Leontinus Alpha Edison mengatakan PBC tidak dibentuk dengan menambah fasilitas atau program baru. Konsepnya adalah menghubungkan dan mengoptimalkan layanan yang sudah tersedia agar lebih mudah diakses masyarakat.

“Filosofi utama Perintis Berdaya Connect bukan menambah beban administratif dengan program baru. Sebaliknya, kami ingin merapikan labirin birokrasi, menyederhanakan akses, dan mengintegrasikan layanan pengembangan usaha masyarakat,” ujar Leontinus.

Menurut dia, pendekatan tersebut diharapkan dapat memperpendek jarak antara pelaku usaha dan berbagai dukungan yang dibutuhkan, baik bagi usaha yang baru dimulai maupun yang sedang berkembang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/320/3238916//marketplace-nBhx_large.jpg
UMKM Jualan di Marketplace Bakal Dapat Diskon Biaya Layanan 50 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/320/3238774//menteri_umkm-lhvJ_large.jpg
Banpres Rp1,2 Triliun untuk 400 Ribu UMKM Terdampak Bencana Sumatera, Masing-masing Dapat Rp3 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/11/3238690//pegadaian_raih_best_sukuk_sme_di_kuala_lumpur-Szr5_large.jpg
Diakui di Kancah Internasional, Pegadaian Raih Best Sukuk-SME di Kuala Lumpur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/320/3238556//menteri_maman-2agb_large.png
Menteri Maman Kawal Pemulihan Ekonomi Terdampak Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/194/3238507//asia_fashion_show-9it0_large.jpg
Asia Fashion Show 2026 Perkuat Kolaborasi Industri Fashion Indonesia-China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/21/320/3237514//maman-XvfJ_large.jpg
Bursa Wirausaha Perluas Akses UMKM ke Calon Mitra
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement