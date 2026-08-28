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Transjakarta Kembali Normal, 3 Rute Ini Masih Ditutup Imbas Demo

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |12:10 WIB
Transjakarta Kembali Normal, 3 Rute Ini Masih Ditutup Imbas Demo
Layanan bus rapid transit (BRT) Transjakarta telah kembali beroperasi normal pada Jumat pagi. (Foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA - Layanan bus rapid transit (BRT) Transjakarta telah kembali beroperasi normal pada Jumat pagi. Namun, sejumlah layanan non-BRT masih mengalami penyesuaian operasional pascaaksi demonstrasi pada Kamis (27/8/2026).

Berdasarkan informasi Transjakarta per pukul 10.00 WIB, terdapat tiga rute yang masih dihentikan sementara. Ketiganya yakni rute 1B Stasiun Palmerah-Tosari, rute 1F Stasiun Palmerah-Bundaran Senayan, serta rute SH2 Blok M-Bandara Soekarno-Hatta.

Rute 1B dan 1F merupakan layanan angkutan umum integrasi, sedangkan SH2 merupakan layanan Transjabodetabek. Selain penghentian sementara, sejumlah rute non-BRT juga masih mengalami pengalihan maupun perpendekan layanan.

Rute yang mengalami pengalihan meliputi P11 Bogor-Blok M, S61 Alam Sutera-Blok M, T31 PIK 2-Blok M, serta JAK.14 Tanah Abang-Meruya.

Untuk rute S61 arah Alam Sutera, layanan tidak melewati Halte Gerbang Pemuda hingga Halte Petamburan. Sementara arah Blok M tidak melayani Halte Kota Bambu hingga Halte Gerbang Pemuda.

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