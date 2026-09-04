Prabowo-Putin Perkuat Kerja Sama dari Investasi Pupuk hingga Perkapalan

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan P. Roeslani Mengungkapkan Hasil Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin di Vladivostok. (Foto: Okezone.com/Setpres)

JAKARTA – Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin di Vladivostok membahas sejumlah peluang konkret untuk memperkuat kemitraan strategis kedua negara, mulai dari pertanian, energi dan sumber daya mineral, pertahanan, investasi, hingga perkapalan.

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan P. Roeslani, mengatakan salah satu tindak lanjut konkret dari penguatan kerja sama tersebut adalah penjajakan investasi Pupuk Indonesia untuk pengembangan pabrik pupuk urea di Vladivostok.

“Pada intinya, kami bersama-sama dengan Dirut Pupuk Indonesia baru saja menandatangani joint study untuk melihat potensi Pupuk Indonesia berinvestasi di Vladivostok untuk pupuk urea,” ujar Rosan dalam keterangannya di Vladivostok.

Menurut Rosan, peningkatan kinerja dan efisiensi Pupuk Indonesia membuka peluang bagi perusahaan tersebut untuk memperluas investasi ke luar negeri. Kerja sama dengan pihak Rusia diharapkan sekaligus dapat memperkuat ketahanan bahan baku dan industri nasional.

“Kalau kita lihat dari Pupuk Indonesia, performance-nya makin lama makin bagus, makin efisien, sehingga mempunyai potensi yang sangat besar untuk berinvestasi di Vladivostok ini dan dengan pihak Rusia. Diharapkan ini menjadi salah satu langkah strategis yang bisa memperkuat sektor ketahanan bahan kita dan juga ketahanan industri kita,” ungkapnya.