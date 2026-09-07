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Abu Vulkanik Anak Krakatau Menyebar, Jarak Pandang Masinis Whoosh Tetap Normal

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |15:02 WIB
Abu Vulkanik Anak Krakatau Menyebar, Jarak Pandang Masinis Whoosh Tetap Normal
Seluruh perjalanan Whoosh tetap beroperasi dengan aman dan normal. (Foto: Okezone.com/Whoosh)
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JAKARTA - Seluruh perjalanan Whoosh tetap beroperasi dengan aman dan normal. Berdasarkan hasil pemantauan, sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau belum menimbulkan kendala terhadap operasional Whoosh di koridor Jakarta-Bandung.

Sebelum perjalanan penumpang dimulai, KCIC menjalankan KA konfirmasi dari kedua arah untuk memantau kondisi jalur secara visual. Hasil pemantauan melalui Operation Control Center (OCC) atau Pusat Kendali Operasi juga menunjukkan seluruh prasarana, seperti Overhead Catenary System (OCS) atau sistem jaringan listrik aliran atas, pasokan daya, persinyalan, rel, dan wesel, berfungsi normal.

Apabila sistem mendeteksi kondisi tidak normal pada parameter tertentu, notifikasi akan muncul di OCC. Sistem juga dapat menurunkan kecepatan perjalanan Whoosh secara otomatis sebagai langkah pengamanan.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan KCIC terus meningkatkan pemantauan terhadap kondisi operasional dan perkembangan sebaran abu vulkanik. Pemantauan dilakukan secara berlapis dengan melibatkan unit operasi, keselamatan, sarana, dan prasarana.

“Berdasarkan hasil pemantauan hingga saat ini, seluruh sarana dan prasarana Whoosh berfungsi normal dan tidak ditemukan kendala yang mengganggu perjalanan. Whoosh tetap beroperasi dengan aman dan normal dengan keselamatan penumpang sebagai prioritas utama,” ujar Eva, Senin (7/9/2026).

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