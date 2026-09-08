Daftar 6 Bandara yang Kembali Beroperasi setelah Terdampak Abu Anak Krakatau

ebanyak enam bandara yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau telah kembali beroperasi pada Selasa (8/9/2026). (Foto: Okezone.com/Kemenhub)

JAKARTA – Sebanyak enam bandara yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau telah kembali beroperasi pada Selasa (8/9/2026). Pembukaan kembali operasional tersebut dilakukan setelah AirNav Indonesia memperbarui status penerbangan melalui Notice to Airmen (NOTAM) berdasarkan perkembangan kondisi sebaran abu dan evaluasi keselamatan penerbangan.

Enam bandara tersebut yakni Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdanakusuma, Bandara Husein Sastranegara, Bandara Budiarto, Bandara Pondok Cabe, dan Bandara Pagar Alam/Atung Bungsu.

EVP of Corporate Secretary AirNav Indonesia Hermana Soegijantoro mengatakan, pembaruan status operasional bandara dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sebaran abu vulkanik serta informasi aeronautika terbaru.

“Pembaruan NOTAM dilakukan berdasarkan perubahan kondisi sebaran abu vulkanik yang berdampak terhadap operasional penerbangan. Kami terus melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelayanan navigasi penerbangan tetap mengutamakan aspek keselamatan,” ujar Hermana, Selasa (8/9/2026).

Daftar 6 Bandara yang Sudah Beroperasi

Berdasarkan pembaruan NOTAM AirNav Indonesia, berikut enam bandara yang telah kembali beroperasi:

1. Bandara Internasional Soekarno-Hatta (WIII) kembali berstatus open and resumed operations berdasarkan NOTAM A3395/26 NOTAMR A3387/26 mulai pukul 00.30 WIB.

2. Bandara Halim Perdanakusuma (WIHH) kembali berstatus open berdasarkan NOTAM A3396/26 NOTAMR A3386/26 mulai pukul 00.40 WIB.

3. Bandara Husein Sastranegara (WICC), Bandung, kembali berstatus open berdasarkan NOTAM C1123/26 NOTAMR C1116/26 mulai pukul 00.42 WIB.

4. Bandara Budiarto (WIRR), Tangerang, kembali berstatus open berdasarkan NOTAM C1126/26 NOTAMR C1115/26 mulai pukul 01.25 WIB.

5. Bandara Pondok Cabe (WIHP), Tangerang Selatan, kembali berstatus open berdasarkan NOTAM C1127/26 NOTAMR C1118/26 mulai pukul 01.28 WIB.

6. Bandara Pagar Alam/Atung Bungsu (WIPY), Pagar Alam, telah lebih dahulu kembali berstatus open mulai pukul 08.12 WIB pada Senin (7/9/2026), berdasarkan NOTAM C1107/26 NOTAMC C1105/26.

Khusus Bandara Soekarno-Hatta, NOTAM terbaru mengingatkan bahwa awan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau masih persisten di dalam Flight Information Region (FIR). Karena itu, pilot diminta meningkatkan kewaspadaan selama proses kedatangan dan keberangkatan.

Tiga Bandara Masih Ditutup

Di sisi lain, tiga bandara masih berstatus closed hingga estimasi pukul 10.00 WIB pada Selasa (8/9/2026). Ketiganya yakni Bandara Radin Inten II (WILL) Lampung, Bandara Muhammad Taufiq Kiemas (WILP), dan Bandara Salakanagara Tanjung Lesung (WIHI) Pandeglang.

Status penutupan tersebut dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi sebaran abu vulkanik dan hasil evaluasi keselamatan penerbangan.

AirNav Pantau Sebaran Abu