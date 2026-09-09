Adhi Karya Bakal Lepas Bisnis Jalan Tol hingga Air, Fokus Proyek Konstruksi

JAKARTA - PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) akan merampingkan portofolio bisnis dengan melepas sejumlah kepemilikan di sektor yang dinilai tidak sesuai dengan kompetensi inti perseroan. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan pemegang saham agar ADHI kembali fokus pada bisnis inti sebagai kontraktor, termasuk dengan mengevaluasi kepemilikan di sektor jalan tol hingga penyediaan air.

Direktur Portofolio Bisnis dan Risiko ADHI Rozi Sparta mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi perseroan untuk kembali fokus (back to core) pada bisnis kontraktor.

“Sesuai dengan arahan pemegang saham, ADHI back to core, sehingga bisnis yang tidak inline atau tidak sejalan seluruhnya akan dilakukan proses divestasi,” ujar Rozi dalam Public Expose Live 2026, Rabu (9/9/2026).

Rozi menjelaskan, saat ini struktur ADHI Group terdiri dari 18 entitas, yang mencakup tujuh perusahaan anak, 10 perusahaan afiliasi yang merupakan pemegang saham minoritas, serta satu cucu usaha di bawah Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP).

Dari sejumlah perusahaan afiliasi tersebut, ADHI memiliki enam entitas yang bergerak dalam portofolio jalan tol. Beberapa di antaranya adalah Jasamarga Jogja Solo, Jasamarga Jogja Bawen, Jasamarga Akses Patimban, PT Bogor Serpong Infra Selaras (BSIS) selaku operator Tol Bogor-Serpong, Jakarta Metro Expressway yang merupakan salah satu portofolio di JORR Elevated, serta Jasamarga Bali Tol.