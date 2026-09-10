Bank Jago Tutup 1,6 Juta Rekening, Ini Alasannya

JAKARTA - PT Bank Jago Tbk (ARTO) telah menutup 1,6 juta rekening tidak aktif pada kuartal II-2026. Langkah ini demi meningkatkan kualitas nasabah serta mematuhi regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Bank Jago Supranoto Prajogo mengungkapkan bahwa fokus perseroan saat ini telah bergeser dari sekadar kuantitas menuju peningkatan kualitas basis pengguna. Penutupan rekening secara otomatis diterapkan bagi nasabah yang tidak mencatatkan aktivitas transaksi maupun kepemilikan saldo selama satu tahun penuh.

“Sejak kuartal keempat tahun lalu, kami juga untuk menjawab peraturan baru dari OJK terkait dengan dormant account. Jadi untuk nasabah yang tidak aktif, tidak melakukan transaksi dan tidak memiliki saldo selama 365 hari, kami melakukan penutupan rekening secara otomatis," ujar Supranoto dalam Public Expose Live 2026, Kamis (10/9/2026).

Supranoto menjelaskan bahwa pembersihan rekening pasif tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak akhir tahun lalu.

Pada kuartal IV 2025, Bank Jago telah menutup sekitar 1,2 juta rekening dormant, dan jumlah tersebut meningkat pada kuartal II 2026.

"Di tahun lalu, di kuartal keempat, kami melakukan penutupan sebesar 1,2 juta nasabah. Dan di kuartal kedua tahun ini, kami melakukan penutupan sebesar 1,6 juta nasabah," jelas dia.