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Inalum Raih Outlook Stabil, Siap Geber Hilirisasi Aluminium

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |15:35 WIB
Inalum Raih Outlook Stabil, Siap Geber Hilirisasi Aluminium
Inalum Raih Outlook Stabil, Siap Geber Hilirisasi Aluminium (Foto: Dokumentasi Inalum)
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JAKARTA - PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum siap menggeber proyek hilirisasi aluminium. Inalum pun memperoleh peringkat kredit internasional rating BBB- dengan outlook stabil dari S&P Global Ratings. 

Direktur Utama Inalum Melati Sarnita mengatakan, pencapaian peringkat tersebut menjadi pengakuan sekaligus momentum bagi perusahaan untuk terus memperkuat fundamental bisnis dan menjalankan transformasi industri aluminium nasional secara berkelanjutan.

“Investment grade ini merupakan pengakuan sekaligus tanggung jawab bagi Inalum untuk terus menjaga kinerja perusahaan secara prudent dan berkelanjutan. Di tengah agenda ekspansi dan hilirisasi, kami akan memastikan bahwa pertumbuhan tidak hanya mengejar skala tetapi tetap dibangun di atas fundamental operasional yang kuat, disiplin finansial, dan tata kelola yang baik dan kuat," katanya di Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Dia menambahkan. dengan dukungan MIND ID, Inalum akan terus memperkuat rantai nilai aluminium nasional dari hulu ke hilir. 
"Pengembangan SGAR 2 dan Smelter 2 tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas tetapi juga untuk memperkuat kemandirian bahan baku, daya saing industri aluminium nasionan serta menciptakan nilai jangka panjang bagi Indonesia.” ujar Melati.

Ke depan, Inalum akan terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, disiplin finansial dan keunggulan operasional. Melalui pengembangan rantai nilai aluminium yang semakin terintegrasi, Inalum berkomitmen memperkuat daya saing industri nasional, mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral Indonesia secara berkelanjutan.

Perkuat Rantai Nilai Aluminium Nasional

S&P Global Ratings menilai posisi strategis Inalum dalam integrasi Grup MIND ID dan hilirisasi aluminium memberikan landasan kuat bagi dukungan berkelanjutan dari induk perusahaan. 

Peran tersebut semakin diperkuat melalui pengembangan SGAR 2 dan Smelter Aluminium 2 (Smelter 2) sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional yang memperkuat integrasi rantai nilai aluminium nasional.

Pengembangan proyek-proyek tersebut juga didukung oleh pemegang saham utama, baik melalui kemitraan strategis maupun dukungan permodalan, yang mencerminkan pentingnya proyek tersebut bagi penguatan industri aluminium nasional.

Adapun pengembangan proyek Inalum meliputi SGAR 2 dan Smelter 2. Kedua proyek tersebut merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional. SGAR 2 direncanakan menambah kapasitas produksi alumina sekitar 1 juta ton per tahun, sehingga akan meningkatkan menjadi dua kali lipat kapasitas alumina yang ada. 

Adapun Smelter 2 dirancang dengan kapasitas produksi sekitar 600 ribu ton aluminium per tahun, sehingga total kapasitas smelter aluminium primer Inalum akan meningkat lebih dari tiga kali lipat kapasitas saat ini. Pengembangan proyek-proyek tersebut juga berpotensi meningkatkan kapasitas dan potensi pendapatan Inalum secara signifikan hingga 2030.

Kondisi industri yang positif diperkirakan akan mendukung kinerja Inalum dalam satu hingga dua tahun ke depan. Harga aluminium diperkirakan tetap suportif seiring kondisi pasokan global yang ketat, sementara stabilnya volume penjualan dari smelter eksisting akan turut menopang pertumbuhan EBITDA perusahaan.

 

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