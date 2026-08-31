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Rating Naik, Inalum Sebut Proyek Hilirisasi Butuh Pendanaan hingga 2029

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |14:33 WIB
Rating Naik, Inalum Sebut Proyek Hilirisasi Butuh Pendanaan hingga 2029
Rating Naik, Inalum Sebut Proyek Hilirisasi Butuh Pendanaan hingga 2029 (Foto: Dokumentasi Inalum)
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JAKARTA - PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum mencatatkan peningkatan peringkat korporasi menjadi idAA/Stable dari sebelumnya idAA-/Stable. Kenaikan peringkat terjadi ketika perusahaan anggota Grup MIND ID tersebut bersiap menghadapi peningkatan kebutuhan pendanaan untuk proyek hilirisasi aluminium pada periode 2026–2029.

Berdasarkan hasil pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), peringkat idAA/Stable atau Double A dengan prospek stabil tersebut berlaku untuk periode 18 Agustus 2026 hingga 1 Juli 2027. 

Direktur Utama Inalum Melati Sarnita mengatakan, peningkatan peringkat tersebut menjadi bentuk kepercayaan terhadap fundamental perusahaan sekaligus menjadi dorongan bagi Inalum untuk terus meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.

“Peningkatan peringkat ini merupakan bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab bagi Inalum untuk terus menjaga fundamental bisnis dan kesehatan keuangan perusahaan," katanya dalam keterangannya, Jakarta, Senin (31/8/2026).

"Di tengah agenda ekspansi perusahaan yang semakin besar, Inalum akan tetap mengedepankan disiplin investasi, memperkuat tata kelola, serta struktur pendanaan yang prudent," sambungnya.

Peningkatan satu tingkat di tengah ketidakpastian global dan volatilitas pasar mencerminkan penguatan fundamental bisnis dan ketahanan profil keuangan Inalum sekaligus menegaskan kapasitas dalam menjaga kinerja yang sehat untuk mendukung pengembangan industri aluminium nasional. 

 

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