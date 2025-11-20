Danantara Suntik Modal Rp8 Triliun ke Proyek Smelter Inalum

Danantara telah menyampaikan Letter of Intent (LoI) untuk berinvestasi di dua proyek smelter. (Foto: Okezone.com/Tangkapan Layar DPR)

JAKARTA - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara telah menyampaikan Letter of Intent (LoI) untuk berinvestasi di dua proyek smelter PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Kedua proyek smelter ini yang akan menerima suntikan dana dari Danantara adalah proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Phase 1 dan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Phase 2.

"Untuk SGAR 1 sendiri, pemegang sahamnya adalah PT Inalum 60 persen dan PT Antam 40 persen. Nanti rencananya kita akan berdiskusi lebih lanjut dengan Danantara. Mereka akan masuk ke SGAR 1 dan SGAR 2 untuk investasi di alumina. Jadi, LoI dari Danantara sudah kami terima dan saat ini sedang dalam proses due diligence," ujar Direktur Utama Inalum, Melati Sarnita, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (20/11/2025).

Dia menjelaskan, partisipasi Danantara berupa pendanaan mencapai 15 persen dari total nilai investasi sebesar US$3,2 miliar, atau sekitar US$480 juta, setara Rp8,03 triliun.

"(Porsi Danantara) Up to 15 persen dari US$3,2 miliar (nilai proyek yang ditawarkan ke Danantara)," kata Melati saat ditemui usai rapat di Kompleks DPR RI.

Pada kesempatan itu, Melati juga memaparkan perkembangan proyek SGAR Phase 1 yang memiliki kapasitas 1 juta ton alumina. Progres pembangunan telah mencapai 98,56 persen, dengan komposisi pemegang saham PT Inalum (60 persen) dan PT Antam (40 persen).

Proyek yang dijalankan PT BAI ini ditargetkan Commercial Operation Date (COD) pada 2025, dan telah melakukan trial shipment pertama sebanyak 21.000 MT alumina pada 21 April 2025, serta enam kali pengiriman alumina ke Inalum.