Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Danantara Suntik Modal Rp8 Triliun ke Proyek Smelter Inalum

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |16:19 WIB
Danantara Suntik Modal Rp8 Triliun ke Proyek Smelter Inalum
Danantara telah menyampaikan Letter of Intent (LoI) untuk berinvestasi di dua proyek smelter. (Foto: Okezone.com/Tangkapan Layar DPR)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara telah menyampaikan Letter of Intent (LoI) untuk berinvestasi di dua proyek smelter PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Kedua proyek smelter ini yang akan menerima suntikan dana dari Danantara adalah proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Phase 1 dan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Phase 2.

"Untuk SGAR 1 sendiri, pemegang sahamnya adalah PT Inalum 60 persen dan PT Antam 40 persen. Nanti rencananya kita akan berdiskusi lebih lanjut dengan Danantara. Mereka akan masuk ke SGAR 1 dan SGAR 2 untuk investasi di alumina. Jadi, LoI dari Danantara sudah kami terima dan saat ini sedang dalam proses due diligence," ujar Direktur Utama Inalum, Melati Sarnita, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (20/11/2025).

Dia menjelaskan, partisipasi Danantara berupa pendanaan mencapai 15 persen dari total nilai investasi sebesar US$3,2 miliar, atau sekitar US$480 juta, setara Rp8,03 triliun.

"(Porsi Danantara) Up to 15 persen dari US$3,2 miliar (nilai proyek yang ditawarkan ke Danantara)," kata Melati saat ditemui usai rapat di Kompleks DPR RI.

Pada kesempatan itu, Melati juga memaparkan perkembangan proyek SGAR Phase 1 yang memiliki kapasitas 1 juta ton alumina. Progres pembangunan telah mencapai 98,56 persen, dengan komposisi pemegang saham PT Inalum (60 persen) dan PT Antam (40 persen).

Proyek yang dijalankan PT BAI ini ditargetkan Commercial Operation Date (COD) pada 2025, dan telah melakukan trial shipment pertama sebanyak 21.000 MT alumina pada 21 April 2025, serta enam kali pengiriman alumina ke Inalum.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184342//rosan-OHcr_large.jpg
Prabowo Makan Siang dengan Bos Bloomberg di Istana, Ini yang Dibahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184160//bgn-jd3W_large.jpg
Danantara Gelontorkan Rp20 Triliun untuk Peternakan Ayam, BGN Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184159//whoosh-2Tiq_large.jpeg
Bos KCIC Temui Airlangga, Utang Whoosh Diserahkan ke Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184043//grafik-YupO_large.png
Ini yang Bikin BUMN Sakit-sakitan sampai Saling Kanibal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3183982//bumn_rugi-JBYn_large.jpg
Danantara Ungkap 1.000 Perusahaan BUMN tapi Setengahnya Merugi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/320/3183762//bumn-hT57_large.png
1.000 Perusahaan BUMN tapi Setengahnya Merugi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement