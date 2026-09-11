Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Kekayaan Eva Stevany Rataba, Anggota DPR yang masuk Desil 4 dan Diduga Terima Bansos 

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |21:17 WIB
Segini Kekayaan Eva Stevany Rataba, Anggota DPR yang masuk Desil 4 dan Diduga Terima Bansos 
Eva Stevany (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Segini Kekayaan Eva Stevany Rataba, anggota DPR yang masuk Desil 4 dan diduga terima bansos.  Nama Eva Stevany Rataba menjadi perhatian setelah muncul informasi yang menyebut anggota DPR RI tersebut diduga tercatat dalam desil 4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan menjadi penerima bantuan sosial (bansos). 

Di tengah sorotan tersebut, profil dan perjalanan karier politik Eva turut menjadi perhatian publik. Eva Stevany Rataba merupakan politikus Partai NasDem yang telah menjadi anggota DPR RI sejak 2019. 

Dia mewakili daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Selatan III dan tercatat bertugas di Komisi X DPR RI.

Berdasarkan data LHKPN tersebut, Eva tercatat memiliki tanah dan bangunan senilai Rp 1,630 miliar. 

Aset tersebut terdiri atas tanah dan bangunan seluas 1.175 meter persegi/300 meter persegi di Kabupaten Merauke senilai Rp 1,250 miliar serta tanah seluas 1.158 meter persegi di Kabupaten Merauke senilai Rp 380 juta. Eva juga melaporkan kepemilikan alat transportasi dan mesin senilai Rp 620,5 juta.

Aset itu terdiri atas satu mobil Mitsubishi Pajero Sport/Jeep tahun 2017 senilai Rp 570 juta dan empat sepeda motor dengan total nilai Rp 50,5 juta. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/320/3241545//bansos-VHjY_large.jpg
Pemutakhiran DTSEN Lewat Sensus Ekonomi 2026 demi Bansos Cair di 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/320/3241540//bps-4MTL_large.jpg
Pemutakhiran DTSEN Jadi Kunci Penyaluran Bansos Tepat Sasaran, Sesuai Kondisi Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/320/3241526//bps-y8uC_large.jpg
4,5 Juta Warga RI Terima Bansos Lebih dari 5 Tahun, Fenomena Demotivasi Bantuan Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/337/3241398//viral-24jC_large.jpeg
5 Jurnalis Hilang saat Liput Anak Krakatau, Ketua DPR: Dedikasi Tinggi Terhadap Kebutuhan Informasi Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/337/3241394//viral-UrJV_large.jpeg
Komisi III DPR: Usut Peredaran Rokok Ilegal Sampai ke Produsen dan Pemodal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/337/3241389//dpr_ri-2y6p_large.jpg
Dorong Kampung Nelayan Rendah Karbon, DPR: Indonesia Gudangnya Energi Matahari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement