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HOME FINANCE MARKET UPDATE

Deretan Saham Paling Cuan Minggu Ini, dari SAPX hingga MSJA 

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |12:28 WIB
Deretan Saham Paling Cuan Minggu Ini, dari SAPX hingga MSJA 
Top Gainers (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan pada perdagangan pekan ini, 7-11 September 2026. Indeks terparkir di level 6.541 atau turun 95,098 poin atau 1,43 persen dibandingkan penutupan pekan sebelumnya di level 6.636. 

Ditengah pelemahan IHSG, selama sepekan 193 emiten yang tercatat mengalami penguatan lebih dari 2 persen, dan 103 emiten menguat 0-2 persen. Sementara itu, 203 emiten tercatat stagnan di level yang sama pada pekan sebelumnya. 

Mayoritas emiten mengalami tekanan pada perdagangan pekan ini, terlihat 314 emiten melemah lebih dari 2 persen, dan 147 emiten melemah kurang dari 2 persen. 

Pada pekan ini, Saham SAPX menjadi pencetak kenaikan tertinggi dalam daftar top gainers mingguan dengan lonjakan 85,66 persen. Harga SAPX meningkat dari 272 pada pekan sebelumnya menjadi 505 pada pekan ini. 

Posisi berikutnya ditempati MSJA yang menguat 83,33 persen, dari 450 menjadi 825. Sementara SHID mencatat kenaikan 50,46 persen, dari 545 menjadi 820.

Selain tiga saham tersebut, sejumlah saham lain juga membukukan kenaikan cukup tinggi. MGNA naik 47,92 persen menjadi 142, diikuti POLA yang menguat 43,40 persen menjadi 76.

 

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