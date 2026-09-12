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Mendag Minta UMKM Kuasai AI untuk Perluas Pasar

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |22:16 WIB
Mendag Minta UMKM Kuasai AI untuk Perluas Pasar
Mendag (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menguasai artificial intelligence (AI) atau kecerdasan artifisial (AI) dalam pemasaran digital produk-produk mereka.

Menurut Menteri yang akrab disapa Busan itu, teknologi digital dapat membantu UMKM meningkatkan efektivitas pemasaran, termasuk membuka akses UMKM kepada konsumen yang lebih luas dan calon pembeli internasional.

“Produk yang bagus itu syarat pertama, setelah itu cara menjualnya. Produk yang berkualitas perlu diimbangi dengan pemasaran yang efektif agar dapat menjangkau konsumen, termasuk di pasar internasional,” ucapnya, dikutip Sabtu (12/9/2026).

Dia menjelaskan AI dapat dimanfaatkan UMKM untuk berbagai kebutuhan pemasaran, mulai dari riset pasar, pembuatan konten, penyusunan strategi iklan, hingga komunikasi dengan calon pembeli dari negara tujuan.

Menurutnya, kemampuan memanfaatkan teknologi tersebut perlu terus ditingkatkan seiring dengan perubahan pola pemasaran yang semakin mengandalkan platform digital. UMKM tidak hanya dituntut menghasilkan produk berkualitas, tetapi juga perlu mampu memasarkan produknya secara efektif.

 

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Topik Artikel :
AI UMKM UMKM RI mendag UMKM
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