Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KMP Virgo Transport 8 Kecelakaan, Kemenhub Koordinasikan Operasi SAR dan Evakuasi

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 13 September 2026 |17:54 WIB
KMP Virgo Transport 8 Kecelakaan, Kemenhub Koordinasikan Operasi SAR dan Evakuasi
Koordinasi insiden kecelakaan kapal penumpang KMP Virgo Transport 8. (Foto: Okezone.com/Kemenhub)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Perak dan KSOP Kelas I Banjarmasin menjelaskan soal insiden kecelakaan kapal penumpang KMP Virgo Transport 8 yang mengalami listing (kemiringan) dan lost contact di perairan Laut Jawa.

Kapal Roro Penumpang KMP Virgo Transport 8 dengan bendera Indonesia berukuran 8.540 GT yang dinakhodai oleh Nakhoda Arief Yunianto serta dioperasikan oleh PT. Virgo Karya Shipping ini sebelumnya bertolak dari Pelabuhan Surabaya pada 12 September 2026 pukul 06.52 LT dengan tujuan Pelabuhan Banjarmasin.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, Kantor KSOP Kelas I Banjarmasin langsung melakukan langkah-langkah penanganan darurat. Salah satunya dengan mendirikan posko di Terminal Penumpang Bandarmasih Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Posko ini bertujuan untuk penanganan serta membangun koordinasi intensif dengan pihak terkait seperti Basarnas, BUP PT. Pelindo, Kantor Distrik Navigasi Banjarmasin (VTS), Kepanduan PT. Pelindo III Banjarmasin, pihak keagenan kapal serta pihak keluarga.

Kepala Kantor KSOP Kelas I Banjarmasin, Heri Purwanto, menjelaskan kronologi awal kejadian di mana kapal tersebut mengalami kondisi listing dan kehilangan kontak (lost contact) di sekitar perairan Masalembo (Laut Jawa) pada tanggal 13 September 2026 sekitar pukul 02.00 LT. Berdasarkan data manifes, kapal membawa total 243 orang di atas kapal (30 kru, 27 mitra kerja kapal, 59 penumpang dewasa, 1 anak-anak, serta 126 sopir dan kernet) beserta 89 unit muatan kendaraan.

"Kami telah merespons cepat laporan insiden yang dialami KMP Virgo Transport 8 di wilayah perairan Masalembo. Fokus dan prioritas utama kami saat ini adalah keselamatan seluruh pihak yang berada di atas kapal melalui pengerahan operasi penyelamatan yang terkoordinasi," ujar Heri Purwanto, Minggu (13/9/2026).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/337/3241811//kapal_tenggelam-FP9b_large.jpg
Update Korban Kapal Virgo: 6 Orang Meninggal, 107 Ditemukan Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/337/3241795//kapal_tenggelam-NzOQ_large.jpg
Kronologi Kapal Virgo Angkut 243 Orang Hilang Kontak di Laut Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/337/3241783//kapal_tenggelam-mkJo_large.jpg
103 Penumpang Kapal Virgo Transport 8 Berhasil Dievakuasi, 140 Masih dalam Pencarian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/337/3241782//kapal_tenggelam-c4Mb_large.jpg
Kapal Tanker Pertamina Bantu Evakuasi 16 Korban KMP Virgo Transport 08
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/337/3241774//viral-VwKl_large.jpg
Dramatis! 103 Penumpang Kapal Virgo Transport 8 Dievakuasi, 1 Orang Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/337/3241771//viral-4FgH_large.jpg
Helikopter Dikerahkan Cari Kapal Virgo Transport 8 yang Hilang Kontak di Laut Jawa
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement