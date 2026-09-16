Kredit Mobil Anjlok 2,43 Persen, OJK Minta Multifinance Adaptif Hadapi Pergeseran Konsumen

Kinerja penyaluran pembiayaan kendaraan roda empat oleh industri pembiayaan atau multifinance yang mengalami kontraksi. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti kinerja penyaluran pembiayaan kendaraan roda empat oleh industri pembiayaan atau multifinance yang mengalami kontraksi pada awal semester II-2026. Pelemahan pembiayaan terjadi di tengah pergeseran preferensi konsumen serta penyesuaian skema kredit di sektor otomotif.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menekankan bahwa kelesuan penyaluran pembiayaan kendaraan bermotor roda empat oleh perusahaan pembiayaan menjadi perhatian regulator di tengah perubahan pola konsumsi masyarakat.

Otoritas menilai penurunan nilai pembiayaan tersebut tidak serta-merta menandakan adanya peralihan transaksi konsumen ke skema tunai.

"Pada Juli 2026, penyaluran pembiayaan kendaraan roda empat oleh multifinance terkontraksi 2,43 persen yoy menjadi Rp230,92 triliun, yang dipengaruhi antara lain oleh preferensi konsumen dan perkembangan pembiayaan kendaraan," ujar Agusman, Rabu (16/9/2026).

Adapun penurunan paling mencolok terjadi pada segmen mobil bekas konvensional berbahan bakar minyak, dengan portofolio pembiayaan terkoreksi 4,52 persen secara tahunan menjadi Rp86,25 triliun.