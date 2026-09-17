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KA Bandara Yogyakarta Beralih ke KAI Commuter, Tiket Terintegrasi KRL 

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |12:51 WIB
KA Bandara Yogyakarta Beralih ke KAI Commuter, Tiket Terintegrasi KRL 
Kereta Api (KA) Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) resmi beralih pengelolaan dari KAI Bandara ke KAI Commuter (KCI) mulai hari ini. (Foto: Okezone.com)
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JAKARTA – Kereta Api (KA) Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) resmi beralih pengelolaan dari KAI Bandara ke KAI Commuter (KCI) mulai hari ini. Seiring dengan peralihan tersebut, layanan berganti nama menjadi Commuter Line Bandara YIA.

Direktur Utama KAI Commuter Purnomo Sidi mengatakan alih kelola dilakukan untuk mengoptimalkan layanan sekaligus memperkuat integrasi KA Bandara dengan layanan Commuter Line yang telah beroperasi di wilayah Yogyakarta.

"Peralihan operasional ini dilakukan untuk mengoptimalkan layanan dan integrasi layanan KA Bandara dengan layanan Commuter Line yang ada di Area Yogyakarta," ujar Purnomo dalam keterangan resmi, Kamis (17/9/2026).

Purnomo memastikan peralihan pengelolaan tersebut tidak mengubah jadwal maupun tarif perjalanan yang selama ini berlaku. Perubahan terutama terjadi pada kanal pembelian dan pemesanan tiket.

Mulai keberangkatan 17 September 2026, tiket Commuter Line Bandara YIA dapat dipesan hingga tujuh hari sebelum keberangkatan melalui aplikasi C-Access maupun Access by KAI. Sistem ticketing pada kedua aplikasi tersebut telah terintegrasi dengan layanan Commuter Line lainnya di wilayah Yogyakarta.

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