Menteri UMKM Ajak Mahasiswa Ubah Masalah Sekitar Jadi Peluang Usaha, Ini Caranya

JAKARTA - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengajak mahasiswa mengembangkan pola pikir kewirausahaan dengan menjadikan persoalan di lingkungan sekitar sebagai peluang untuk solusi sekaligus menciptakan usaha yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut dia, perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam membentuk generasi wirausaha masa depan karena menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengasah pemikiran kritis, melahirkan inovasi, serta mentransformasikan gagasan menjadi usaha yang memiliki nilai ekonomi dan sosial.

“Menjadi entrepreneur tidak selalu dimulai dari modal besar. Kewirausahaan bermula dari pola pikir, seperti mampu membaca peluang, berpikir kritis, berani mengambil langkah, dan menciptakan solusi yang memberikan nilai bagi orang lain,” ujar Menteri Maman dalam kegiatan Pekan Sosialisasi dan Orientasi Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Bandung dikutip, Selasa (22/9/2026).

Menteri Maman menegaskan semangat kewirausahaan di kalangan mahasiswa tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan. Lebih dari itu, kewirausahaan perlu dibangun dari keberanian untuk menjadi problem solver atau pencipta solusi atas berbagai persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

Oleh karena itu, ia memperkenalkan tiga prinsip utama yang dapat menjadi bekal bagi mahasiswa dalam membangun usaha, yakni Think Smart, Start Small, dan Be Impactful.

Menurutnya, prinsip Think Smart diperlukan untuk melatih kepekaan mahasiswa dalam melihat persoalan di lingkungan sekitar sebagai peluang. Proses tersebut dapat dimulai dengan mendengarkan kebutuhan masyarakat, mengidentifikasi persoalan yang perlu diselesaikan, kemudian melakukan validasi terhadap gagasan usaha yang akan dikembangkan.