Breaking News, Martha Tilaar Meninggal Dunia pada Usia 89 Tahun

JAKARTA - Pendiri merek kosmetik Martha Tilaar, Dr. (H.C.) Martha Tilaar, meninggal dunia pada hari ini Rabu (14/10/2026) dalam usia 89 tahun.

Informasi meninggalnya Martha Tilaar disampaikan keluarga besar Tiara Kusuma, Persatuan Ahli Kecantikan dan Pengusaha Salon Indonesia.

Jenazah Martha Tilaar saat ini disemayamkan di Rumah Duka Patra Kuningan, Jakarta Selatan.

Berdasarkan informasi pada pengumuman duka, Martha lahir pada 4 September 1937 dan meninggal dunia pada 14 Oktober 2026.

Keluarga besar Tiara Kusuma menyampaikan penghormatan atas inspirasi, dedikasi, dan kontribusi Martha Tilaar bagi perkembangan dunia kecantikan di Indonesia.

"Terima kasih atas segala inspirasi, dedikasi, dan kontribusi yang telah diberikan bagi dunia kecantikan Indonesia," demikian pernyataan Tiara Kusuma.

(Taufik Fajar)

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