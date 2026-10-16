Buka-bukaan Penggunaan Pajak Jakarta, Realisasi Terkumpul Rp36,45 Triliun

Penggunaan pajak yang dibayarkan masyarakat untuk membiayai berbagai program pembangunan di Ibu Kota. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan penggunaan pajak yang dibayarkan masyarakat untuk membiayai berbagai program pembangunan di Ibu Kota, mulai dari revitalisasi sekolah hingga pengembangan transportasi umum dan penanganan banjir. Ia menegaskan, pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan penggunaan penerimaan pajak kepada masyarakat.

“Pajak yang Bapak Ibu bayarkan kepada Pemerintah DKI Jakarta tentunya harus kami pertanggungjawabkan,” kata Pramono, Jumat (16/10/2026).

Pramono mengatakan, kontribusi masyarakat dan pelaku usaha melalui pembayaran pajak menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjelaskan pemanfaatan dana tersebut kepada para wajib pajak.

Ia menyebut sejumlah program yang dibiayai melalui anggaran daerah, di antaranya revitalisasi sekolah, pengembangan transportasi umum, dan penanganan banjir. Menurut dia, penanganan banjir masih menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Penjelasan tersebut disampaikan Pramono dalam kegiatan Jakarta Contributors Awards 2026 yang diselenggarakan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta. Dalam acara itu, pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada 73 wajib pajak dari sejumlah kategori pajak daerah.