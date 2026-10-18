Daftar Bandara Terdampak Karhutla, Kabut Asap Meluas hingga Sulawesi dan Maluku

Kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meluas ke sejumlah bandar udara di Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Kalimantan, dan Sumatera. (Foto: Okezone.com/Kemenhub)

JAKARTA – Gangguan operasional penerbangan akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meluas ke sejumlah bandar udara di Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Kalimantan, dan Sumatera pada periode 13–17 Oktober 2026. Kabut asap yang menurunkan jarak pandang di sekitar bandara berpotensi menyebabkan keterlambatan hingga pembatalan penerbangan.

“Direktorat Jenderal Perhubungan Udara meminta penyelenggara bandar udara di wilayah terdampak menerapkan langkah mitigasi,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Lukman F. Laisa dalam keterangan resmi, Minggu (18/10/2026).

Di Sulawesi Tengah, bandara yang terdampak kabut asap meliputi Bandara Mutiara SIS Al-Jufrie di Palu, Bandara Maleo di Morowali, Bandara Syukuran Aminuddin Amir di Luwuk, dan Bandara Sultan Bantilan di Tolitoli.

Di Sulawesi Tenggara, dampak kabut asap terpantau di Bandara Sangia Nibandera di Kolaka dan Bandara Betoambari di Baubau. Sementara itu, di Sulawesi Selatan, bandara terdampak adalah Bandara Toraja di Tana Toraja.

Gangguan juga meluas ke Maluku Utara, yakni Bandara Sultan Babullah di Ternate dan Bandara Oesman Sadik di Labuha. Di Maluku, bandara yang masuk dalam daftar terdampak meliputi Bandara Pattimura di Ambon dan Bandara Karel Sadsuitubun di Langgur.