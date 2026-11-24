Masuk Dewan ICAO, RI Bisa Ikut Atur Arah Penerbangan Dunia

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi soal masuknya Indonesia menjadi anggota Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional. (Foto: Okezone.com/BKIP)

JAKARTA - Indonesia berpeluang memperjuangkan kepentingan industri penerbangan nasional dalam perumusan kebijakan penerbangan sipil internasional setelah terpilih sebagai anggota Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization/ICAO) Bagian III periode 2026-2028.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, posisi tersebut memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk terlibat langsung dalam pembahasan dan pengambilan keputusan strategis terkait penerbangan sipil global.

Menurut Dudy, sejumlah isu yang menjadi perhatian dalam forum ICAO meliputi standar keselamatan dan keamanan penerbangan, konektivitas udara internasional, serta keberlanjutan industri penerbangan.

"Dari sisi peran dan tugas, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung pelaksanaan mandat ICAO, khususnya dalam merumuskan arah kebijakan strategis dan mendorong kemajuan penerbangan sipil internasional," ujar Dudy dalam media briefing bersama Forum Wartawan Perhubungan (Forwahub) di Jakarta, Selasa (24/11/2026).

Melalui keanggotaan tersebut, Indonesia juga memiliki kesempatan menyampaikan kepentingan negara berkembang agar kebijakan penerbangan internasional dapat mengakomodasi kebutuhan dan tantangan masing-masing negara.