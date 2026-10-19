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IHSG Babak Belur, Ditutup di Bawah Level 5.000

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 19 Oktober 2026 |16:55 WIB
IHSG Babak Belur, Ditutup di Bawah Level 5.000
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada perdagangan Senin (19/10/2026). (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra Setiawan)
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JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada perdagangan Senin (19/10/2026). IHSG turun 3,64% atau 188 poin ke level 4.996.

Sejumlah indeks saham lainnya juga melemah tajam. Indeks LQ45 turun 3,95% ke level 488,609, IDXLQ45LCL melemah 3,22% ke level 69,481, IDX30 turun 3,67% ke level 273,256, dan IDX80 terkoreksi 4% ke level 72,392.

Direktur Utama PT Doo Financial Futures, Ariston Tjendra, mengatakan bahwa pelemahan IHSG salah satunya dipicu oleh sentimen terkait MSCI. Menurutnya, investor ritel masih berada dalam kondisi panik.

“Ini baru pernyataan saja sudah membuat pasar terkejut, apalagi kalau benar keputusannya,” ujarnya.

Ariston menilai keputusan tersebut berpotensi memicu penurunan tajam di pasar saham pada tahap awal. Hal ini dapat terjadi karena investor asing yang memiliki mandat investasi pada kategori pasar berkembang, bukan Standalone Market, berpotensi menarik dananya dari pasar saham Indonesia.

“Setelah dana asing keluar, mungkin institusi dan ritel lokal akan kembali masuk dan indeks bisa naik lagi,” ujarnya.

IHSG Berpeluang Mengalami Koreksi atau Technical Rebound

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