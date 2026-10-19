Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hadapi Tantangan Tanam Sawit, Petani Perlu Tahu Cara Ambil Keputusan Tepat

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 19 Oktober 2026 |19:07 WIB
Hadapi Tantangan Tanam Sawit, Petani Perlu Tahu Cara Ambil Keputusan Tepat
Pentingnya pendampingan dan transfer pengetahuan untuk meningkatkan produktivitas serta kualitas hasil perkebunan kelapa sawit rakyat. (Foto: Okezone.com/Kemenkop)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya pendampingan dan transfer pengetahuan untuk meningkatkan produktivitas serta kualitas hasil perkebunan kelapa sawit rakyat. Upaya tersebut diperlukan agar petani mampu menerapkan praktik budidaya yang tepat dan mengambil keputusan sesuai kebutuhan tanaman.

“Kita ingin produktivitas sawit rakyat naik dan kualitasnya setara dengan standar industri. Hal itu hanya bisa dicapai jika ada pendampingan, transfer pengetahuan, dan kolaborasi yang kuat,” kata Amran.

Petani kelapa sawit menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola kebun, mulai dari memilih bibit, menentukan dosis pupuk, hingga mengenali gejala serangan hama dan penyakit. Pengetahuan mengenai teknik budidaya diperlukan agar petani dapat menentukan langkah yang tepat sesuai kondisi tanaman dan kebun.

Dalam praktiknya, petani perlu memahami karakteristik tanaman, kebutuhan unsur hara, serta metode pemeliharaan yang sesuai. Kesalahan dalam memilih bibit, menentukan dosis pupuk, atau mengendalikan gulma dapat memengaruhi pertumbuhan tanaman dan produktivitas kebun.

Pemilihan bibit menjadi salah satu aspek penting karena berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Selain itu, petani perlu menyesuaikan jenis dan dosis pupuk dengan kebutuhan tanaman agar pemupukan berjalan efektif.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/337/3243088//prabowo-Vvio_large.jpg
Prabowo Sebut Kelapa Sawit Tanaman Ajaib: Kita Bisa Dapatkan Macam-Macam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/320/3240666//prabowo_subianto-GYxs_large.png
Pohon Sawit Muncul Usai Karhutla, Prabowo: Tolong Diselidiki!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/320/3240268//apn-UXYj_large.jpg
Pesan Wakil Kepala BP BUMN ke Agrinas Palma, Ingatkan Tata Kelola Perusahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/24/320/3238018//sawit-ucft_large.jpg
Rencana Pajak Air Permukaan Rp1.700 per Pohon Sawit Disorot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/11/320/3235554//menkop-YoGd_large.jpg
Koperasi Disiapkan Jadi Motor Hilirisasi 4,1 Juta Hektare Lahan Sawit Sitaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/320/3233905//cpo-ezyV_large.jpg
Ekspor CPO Terdampak Penerapan B50 dan El Nino
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement