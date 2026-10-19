Hadapi Tantangan Tanam Sawit, Petani Perlu Tahu Cara Ambil Keputusan Tepat

Pentingnya pendampingan dan transfer pengetahuan untuk meningkatkan produktivitas serta kualitas hasil perkebunan kelapa sawit rakyat. (Foto: Okezone.com/Kemenkop)

JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya pendampingan dan transfer pengetahuan untuk meningkatkan produktivitas serta kualitas hasil perkebunan kelapa sawit rakyat. Upaya tersebut diperlukan agar petani mampu menerapkan praktik budidaya yang tepat dan mengambil keputusan sesuai kebutuhan tanaman.

“Kita ingin produktivitas sawit rakyat naik dan kualitasnya setara dengan standar industri. Hal itu hanya bisa dicapai jika ada pendampingan, transfer pengetahuan, dan kolaborasi yang kuat,” kata Amran.

Petani kelapa sawit menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola kebun, mulai dari memilih bibit, menentukan dosis pupuk, hingga mengenali gejala serangan hama dan penyakit. Pengetahuan mengenai teknik budidaya diperlukan agar petani dapat menentukan langkah yang tepat sesuai kondisi tanaman dan kebun.

Dalam praktiknya, petani perlu memahami karakteristik tanaman, kebutuhan unsur hara, serta metode pemeliharaan yang sesuai. Kesalahan dalam memilih bibit, menentukan dosis pupuk, atau mengendalikan gulma dapat memengaruhi pertumbuhan tanaman dan produktivitas kebun.

Pemilihan bibit menjadi salah satu aspek penting karena berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Selain itu, petani perlu menyesuaikan jenis dan dosis pupuk dengan kebutuhan tanaman agar pemupukan berjalan efektif.