Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Siapakah Pemilik Kopi Kenangan? Ini Sosok dan Profilnya

Muhammad Fadhil Mubarok , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |15:33 WIB
Siapakah Pemilik Kopi Kenangan? Ini Sosok dan Profilnya
Kopi Kenangan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Siapakah pemilik kopi Kenangan? Ini Sosok dan Profilnya. Kopi Kenangan dikenal sebagai salah satu bisnis kopi ternama di Asia Tenggara. Di Indonesia, gerainya mudah ditemukan di berbagai sudut kota.

Kopi Kenangan mengusung konsep grab and go atau ambil dan pergi, sehingga hampir tidak ada area bersantai di sekitar gerainya.

Usaha kopi ini tercatat sebagai unicorn sektor makanan dan minuman pertama di Asia Tenggara, setelah memperoleh pendanaan Seri C tahap pertama senilai 96 juta dolar AS atau setara Rp1,5 triliun.  

Keberhasilan usaha ini tak lepas dari peran Edward Tirtanata selaku pendirinya. Berikut profil pemilik Kopi Kenangan.

Profil Edward Tirtanata, Pendiri Kopi Kenangan

Edward Tirtanata lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 13 Desember 1988. Ia berasal dari keluarga pengusaha pertambangan. 

Untuk pendidikan tinggi, ia menempuh program dua jurusan (double major) di Northeast University, Amerika Serikat, yakni Bachelor of Science serta Finance and Accounting.

Sejak kecil, kehidupan Edward tergolong mapan. 

Pada masa muda, ia mengaku bukan sosok pekerja keras dan lebih banyak menghabiskan waktu bermain gim. Ia bahkan menyebut dirinya termasuk siswa yang malas saat bersekolah di Jakarta Intercultural School.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/455/3150800/barista-g3eL_large.jpg
Rhenald Kasali Ungkap Sentuhan Kreatif Bikin Nilai Jual Kopi Indonesia Meroket
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/320/3150164/wapres_gibran-CFNi_large.jpg
Panen Raya, Wapres: Indonesia Penghasil Kopi Nomor 4 Terbesar di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/455/3147037/produsen_kopi-En5w_large.jpg
Indonesia Masuk 10 Negara Produsen Kopi Terbesar Dunia, ke Mana Saja Ekspornya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/320/3144746/wamen_bumn-1YqO_large.jpg
Wamen BUMN Ingin Kopi Ijen Bisa Diekspor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/320/3144078/kopi-cJWD_large.jpg
Kopi Arabika RI Digemari Dunia, Produksi Ditargetkan 1.200 Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/320/3129156/kopi-9fwq_large.jpg
Ekspor Naik, Kopi Indonesia Kini Tembus Pasar Eropa
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement