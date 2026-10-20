Siapakah Pemilik Kopi Kenangan? Ini Sosok dan Profilnya

JAKARTA - Siapakah pemilik kopi Kenangan? Ini Sosok dan Profilnya. Kopi Kenangan dikenal sebagai salah satu bisnis kopi ternama di Asia Tenggara. Di Indonesia, gerainya mudah ditemukan di berbagai sudut kota.

Kopi Kenangan mengusung konsep grab and go atau ambil dan pergi, sehingga hampir tidak ada area bersantai di sekitar gerainya.

Usaha kopi ini tercatat sebagai unicorn sektor makanan dan minuman pertama di Asia Tenggara, setelah memperoleh pendanaan Seri C tahap pertama senilai 96 juta dolar AS atau setara Rp1,5 triliun.

Keberhasilan usaha ini tak lepas dari peran Edward Tirtanata selaku pendirinya. Berikut profil pemilik Kopi Kenangan.

Profil Edward Tirtanata, Pendiri Kopi Kenangan

Edward Tirtanata lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 13 Desember 1988. Ia berasal dari keluarga pengusaha pertambangan.

Untuk pendidikan tinggi, ia menempuh program dua jurusan (double major) di Northeast University, Amerika Serikat, yakni Bachelor of Science serta Finance and Accounting.

Sejak kecil, kehidupan Edward tergolong mapan.

Pada masa muda, ia mengaku bukan sosok pekerja keras dan lebih banyak menghabiskan waktu bermain gim. Ia bahkan menyebut dirinya termasuk siswa yang malas saat bersekolah di Jakarta Intercultural School.