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Siapakah Pemilik Perusahaan Minyak Raksasa Aramco? Ini Profilnya

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 13 Oktober 2026 |23:00 WIB
Siapakah Pemilik Perusahaan Minyak Raksasa Aramco? Ini Profilnya
Pemilik Aramco (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Siapakah pemilik perusahaan Minyak Raksasa Aramco? Saudi Arabian Oil Co. atau Saudi Aramco menjadi perusahaan minyak terbesar.

Data Investopedia mencatat pendapatan TTM perusahaan asal Arab Saudi ini mencapai US$461,56 miliar. Perusahaan ini juga disebut sebagai perusahaan minyak dan gas terintegrasi terbesar di dunia.

Lalu siapa pemilik Saudi Aramco? Berikut data Okezone, Selasa (13/10/2026).

Saudi Aramco merupakan perusahaan minyak dan gas bumi asal Arab Saudi dan menjadi salah satu perusahaan energi terbesar di dunia. Saudi Aramco dimiliki secara mayoritas oleh Pemerintah Arab Saudi.

Berdasarkan laporan, Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) mengelola kepemilikan ini melalui Dana Investasi Publik (PIF) Saudi. Sebagian kecil saham juga telah dijual kepada publik, namun pemerintah tetap pemegang saham mayoritas.

Pemilik utama Saudi Aramco adalah Pemerintah Arab Saudi, yang menguasai lebih dari 98% saham perusahaan. Sebagian besar saham dikelola langsung oleh negara dan Public Investment Fund (PIF), sementara sekitar 1,5% hingga 2% saham dilepas ke publik melalui bursa saham Tadawul pada tahun 2019.

 

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