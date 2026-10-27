Proyek Abadi Masela Ditargetkan Mulai Produksi 2029

JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan proyek LNG Abadi Blok Masela dapat mulai berproduksi pada 2029. Proyek dengan nilai investasi sekitar USD22 miliar tersebut dirancang menghasilkan LNG sebanyak 9,5 juta ton per tahun.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, pemerintah mendorong agar pengembangan proyek strategis nasional tersebut dapat segera memasuki tahap pelaksanaan setelah seluruh pekerjaan Front-End Engineering Design (FEED) berhasil diselesaikan pada Oktober 2026.

Menurut Djoko, penyelesaian FEED tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam pengembangan proyek Abadi Masela. Pekerjaan itu bahkan rampung tiga bulan lebih cepat dibandingkan jadwal awal yang ditargetkan selesai pada akhir tahun ini.

"Produksi gas dari proyek Abadi ini direncanakan akan mulai beroperasi secepatnya. Kalau bisa 2029 bagus, 2030 bagus, atau paling telat jangan jauh-jauh dari akhir 2030," ujarnya dalam acara INPEX - FEED Completion Ceremony, di Pacific Place, Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Dia menjelaskan, proyek Abadi Masela dirancang memiliki kapasitas produksi gas sebesar 1.380 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD). Dari jumlah tersebut, gas akan diolah menjadi LNG dengan kapasitas produksi 9,5 MTPA (Million Tonnes Per Annum / juta ton per tahun).

Selain LNG, proyek tersebut juga ditargetkan menghasilkan gas pipa untuk kebutuhan domestik sebesar 100 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD), serta kondensat sebanyak 35.000 barel per hari.

Djoko menilai, pengembangan proyek Masela memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional, terutama melalui peningkatan pasokan gas untuk kebutuhan industri dan pembangkit listrik.