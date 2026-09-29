Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kejar Target Minyak 1 Juta Barel, Intip Potensi Harta Karun Migas di RI

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |12:38 WIB
Kejar Target Minyak 1 Juta Barel, Intip Potensi Harta Karun Migas di RI
Kejar Target Minyak 1 Juta Barel, Intip Potensi Harta Karun Migas di RI (Foto: PHE)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mendorong masuknya investasi baru ke sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) nasional. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah mengejar target lifting minyak sebesar 1 juta barel per hari (BOPD) sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak mentah.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, pemerintah tengah berupaya menarik investor agar mau menggarap kegiatan eksplorasi migas di dalam negeri. Menurutnya, peningkatan eksplorasi menjadi penting untuk menemukan sumber-sumber migas baru yang dapat menopang produksi nasional.

"Karena sebagian besar energi kita yang untuk crude masih impor dari luar, tentu kita harus melihat sumber daya dalam negeri, bagaimana kita untuk meningkatkan lifting," ujar Yuliot saat ditemui di TMP Kalibata, Selasa (29/9/2026).

Yuliot mengatakan, pemerintah telah mengidentifikasi adanya indikasi sumber daya migas di sejumlah lapangan di Indonesia. Potensi produksi dari lapangan-lapangan tersebut bervariasi, mulai dari sekitar 2.500 barel hingga 3.000 barel per hari.

Pemerintah, lanjutnya, akan mulai menggenjot kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya migas tersebut pada 2027. Percepatan kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu sumber tambahan produksi untuk mengejar target lifting minyak 1 juta BOPD.

"Target produksi itu akan bisa tercapai," kata Yuliot.

Menurut Yuliot, kegiatan eksplorasi migas tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah. Badan usaha atau kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) juga memiliki peran penting dalam menemukan dan mengembangkan cadangan migas baru.

Karena itu, pemerintah akan menyiapkan sejumlah kemudahan untuk mendorong kegiatan eksplorasi oleh investor maupun KKKS.

"Eksplorasi itu bisa dilakukan dua, pemerintah melakukan eksplorasi atau badan usaha melakukan eksplorasi. Jadi, nanti kita juga akan melakukan kemudahan-kemudahan," jelasnya.

Selain mengejar target produksi minyak, pemerintah juga menargetkan lifting gas bumi sebesar 12 miliar standar kaki kubik per hari (BSCFD). Kedua target tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/320/3215709/b50-xL9S_large.jpeg
Implementasi B50 Diproyeksi Pangkas Devisa Ekspor hingga Rp190 triliun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/320/3205379/selat-UeiD_large.jpg
Daftar 7 Negara dengan Cadangan Minyak Paling Sedikit Imbas Konflik AS-Israel vs Iran 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/320/3194229/bahlil-4Kr8_large.jpg
Bahlil: Lifting Minyak RI 2025 Capai 605.300 Barel, Lampaui Target
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/320/3193928/kilang_minyak_balikpapan-kvct_large.jpg
RI Hentikan Impor Solar Mulai 2026, RDMP Balikpapan Diresmikan Bulan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193679/menko_airlangga-guEv_large.JPG
Pemerintah Pantau Dampak Eskalasi Venezuela dan Harga Minyak Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/320/3193488/presiden_as_donald_trump-4GqA_large.jpeg
Trump Ambil Alih Minyak Venezuela, Punya Cadangan Terbesar di Dunia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement