Menko Airlangga Ungkap Investasi KEK Capai Rp382,1 Triliun, Serap 302 Ribu Pekerja

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan realisasi investasi di 25 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) telah mencapai Rp382,1 triliun secara kumulatif. Investasi tersebut juga berhasil menyerap sebanyak 302 ribu tenaga kerja.

Airlangga mengatakan, pemerintah akan terus mendorong pengembangan KEK untuk meningkatkan investasi, memperluas lapangan kerja, sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

"Dari 25 KEK investasi yang telah dicapai secara kumulatif sebesar Rp382,1 triliun dan menyerap lapangan kerja 302.000. Dan ke depan kita terus mendorong bahwa KEK ini akan terus ditingkatkan," katanya dalam Rapat Koordinasi Dukungan Kementerian/Lembaga untuk Pengembangan KEK Triwulan III 2026, Rabu (21/10/2026).

Menurut Airlangga, Indonesia masih memiliki ruang yang besar untuk memperluas kawasan ekonomi khusus. Pasalnya, luas KEK di Indonesia saat ini baru sekitar 24 ribu hektare, jauh lebih kecil dibandingkan Vietnam dan Malaysia yang mencapai 1,8 juta hingga 2 juta hektare.

"Kita tahu beberapa negara seperti Vietnam dan Malaysia mengandalkan KEK, mereka luasnya 1,8 sampai 2 juta, sementara di Indonesia masih sekitar 24.000. Jadi masih punya ruang yang cukup luas untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus," lanjutnya.

Selain memperluas kawasan, pemerintah juga mendorong peningkatan efisiensi investasi melalui KEK. Airlangga menjelaskan, Incremental Capital Output Ratio (ICOR) atau rasio kebutuhan investasi untuk menghasilkan tambahan output ekonomi di KEK tercatat sebesar 2,3, lebih rendah dibandingkan ICOR nasional yang mencapai 6,1.

Rendahnya ICOR tersebut disebutnya menunjukkan bahwa investasi di KEK relatif lebih efisien dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi.

"Jadi kalau kita mau meningkatkan ICOR salah satunya adalah efisiensi baik di kawasan ekonomi khusus maupun di kawasan industri, karena ini akan mendorong percepatan pertumbuhan," jelasnya.