Menko Airlangga Ungkap Isu Masalah MSCI Sudah Selesai

JAKARTA - Pemerintah menganggap pembahasan soal proposal atau usulan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait reklasifikasi pasar saham nasional ke dalam kategori standalone market, telah usai di tataran internal seiring klarifikasi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Adapun OJK menekankan bahwa reformasi pasar saham RI tengah berlangsung dan otoritas menerima masukkan indeks pemeringkat global terkait perkembangan IHSG. Mulai dari kebijakan free float hingga penerapan High Shareholding Concentration (HSC).

Bahkan, otoritas menegaskan telah memanggil direksi PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk terkait indikasi tindak pidana di pasar modal perihal penawaran umum perdana saham, dan menjatuhkan sanksi. Emiten tersebut juga telah dijatuhi sanksi.

Sementara, BEI memastikan fundamental emiten dalam pasar saham nasional tetap solid di tengah usulan MSCI terkait kategori pasar saham tersebut. Total aset emiten di BEI secara agregat meningkat hampir 3 persen dari Rp21.583 triliun menjadi Rp22.128 triliun. Pada periode yang sama, posisi ekuitas emiten turut menguat dari Rp7.136 triliun menjadi Rp7.196 triliun, atau membukukan kenaikan bersih mencapai Rp59,69 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menekankan untuk saat ini belum perlu pembahasan lebih lanjut terkait dinamika bursa setelah rilis wacana MSCI tersebut. Padahal, sebelumnya, insitusi teknis yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dikabarkan bakal menggelar pertemuan, termasuk menyinggung masalah di pasar saham.

"Karena sudah ada pengumuman di capital market, juga termasuk langkah-langkah dan juga tadi ada 3 emiten disebut. jadi sudah cukup. Sepertinya MSCI sudah selesai tadi," kata Airlangga saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (16/10/2026).