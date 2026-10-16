Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Menko Airlangga Ungkap Isu Masalah MSCI Sudah Selesai

Rohman Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |16:53 WIB
Menko Airlangga Ungkap Isu Masalah MSCI Sudah Selesai
Menko Airlangga (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah menganggap pembahasan soal proposal atau usulan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait reklasifikasi pasar saham nasional ke dalam kategori standalone market, telah usai di tataran internal seiring klarifikasi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Adapun OJK menekankan bahwa reformasi pasar saham RI tengah berlangsung dan otoritas menerima masukkan indeks pemeringkat global terkait perkembangan IHSG. Mulai dari kebijakan free float hingga penerapan High Shareholding Concentration (HSC).  

Bahkan, otoritas menegaskan telah memanggil direksi PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk terkait indikasi tindak pidana di pasar modal perihal penawaran umum perdana saham, dan menjatuhkan sanksi. Emiten tersebut juga telah dijatuhi sanksi. 

Sementara, BEI memastikan fundamental emiten dalam pasar saham nasional tetap solid di tengah usulan MSCI terkait kategori pasar saham tersebut. Total aset emiten di BEI secara agregat meningkat hampir 3 persen dari Rp21.583 triliun menjadi Rp22.128 triliun. Pada periode yang sama, posisi ekuitas emiten turut menguat dari Rp7.136 triliun menjadi Rp7.196 triliun, atau membukukan kenaikan bersih mencapai Rp59,69 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menekankan untuk saat ini belum perlu pembahasan lebih lanjut terkait dinamika bursa setelah rilis wacana MSCI tersebut. Padahal, sebelumnya, insitusi teknis yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dikabarkan bakal menggelar pertemuan, termasuk menyinggung masalah di pasar saham.

"Karena sudah ada pengumuman di capital market, juga termasuk langkah-langkah dan juga tadi ada 3 emiten disebut. jadi sudah cukup. Sepertinya MSCI sudah selesai tadi," kata Airlangga saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (16/10/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Menko Airlangga BEI MSCI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/16/320/3248337//ojk_soal_ihsg-M7na_large.jpg
IHSG Terjun Bebas, OJK Tegaskan Reformasi Pasar Modal Tak Berhenti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/16/278/3248321//bei-Ubco_large.jpg
BEI Tegaskan Kinerja Emiten Solid di Tengah Ancaman Standalone Market MSCI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/16/278/3248314//dasco_sambangi_bei-01Vt_large.jpg
Dasco Datangi BEI saat IHSG Anjlok 10% ke 5.254, Minta Bursa Terus Berbenah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/16/278/3248309//msci-drAs_large.jpg
Respons Kepala Bakom soal MSCI Ancam Turunkan Status Pasar Saham RI ke Standalone Market
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/16/278/3248297//menko_airlangga-RLlz_large.png
IHSG Ambles 10% ke 5.254, Airlangga Ingatkan Investor Tak Terjebak Sentimen Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/16/320/3248284//menko_airlangga-7jU0_large.jpg
Menko Airlangga Buka Suara soal MSCI Ancam Turunkan Status Pasar Saham RI ke Standalone Market
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement