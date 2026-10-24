Tak Hanya Jepang dan China, RI Bidik Afrika hingga Timur Tengah Ekspor Perikanan

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membidik Afrika dan Timur Tengah sebagai pasar baru ekspor produk perikanan Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memperluas pasar ekspor di luar negara tujuan utama seperti Jepang, China, Amerika Serikat (AS), dan kawasan Eropa.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Dirjen PDS PKP), KKP Yudi Nurul Ihsan mengatakan, pasar tradisional tersebut tetap menjadi andalan ekspor perikanan nasional. Namun, pemerintah juga mulai mengincar pasar potensial lainnya untuk meningkatkan nilai ekspor.

"Jadi target kita negara-negara seperti Jepang, China, Eropa, Amerika, itu tetap menjadi unggulan. Kemudian kita tambahkan sekarang Afrika sama Timur Tengah, itu juga menjadi target produk-produk kelautan perikanan kita," kata Yudi dikutip, Sabtu (24/10/2026).

Perluasan pasar tersebut sejalan dengan target KKP untuk meningkatkan nilai ekspor produk perikanan Indonesia hingga menembus USD10 miliar. Saat ini, nilai ekspor perikanan nasional masih berada di kisaran US$6 miliar.

Yudi menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekspor perikanan melalui penguatan daya saing produk di pasar internasional.

"Kita punya target. Pertama, nilai ekspor perikanan kita harus naik dua kali lipat. Sekarang kan sekitar US$6 sekian miliar ya. Kalau dua kali lipat jadi di atas USD10 miliar," ungkap Yudi.