Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Rampungkan Pembangunan 65 KNMP Tahap I

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 03 Mei 2026 |15:05 WIB
RI Rampungkan Pembangunan 65 KNMP Tahap I
RI Rampungkan Pembangunan 65 KNMP (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah merampungkan pembangunan 65 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahap pertama. KKP juga telah menyiapkan tim satuan tugas untuk mengawal operasional program prioritas pemerintah tersebut.

“Kami melaporkan bahwa pekerjaan konstruksi KNMP Tahap 1 pada 65 lokasi telah selesai sepenuhnya 100% per akhir April 2026,” ujar Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan KNMP tahap I dan II, Trian Yunanda dalam siaran resmi di Jakarta, Minggu (3/5/2026).

Seiring penyelesaian pembangunan tersebut, KKP juga telah menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 20 Tahun 2026 tentang Satgas Operasionalisasi KNMP. Regulasi ini untuk memastikan operasionalisasi KNMP lebih terarah, sistematis, efektif, dan efisien sesuai tujuan pembangunannya.

Adapun tujuan program KNMP diantaranya untuk mewujudkan swasembada pangan nasional, implementasi ekonomi biru sebagai pusat pertumbuhan baru, penciptaan lapangan kerja, pemerataan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir.

“Kami pastikan seluruh fasilitas dapat segera berfungsi secara optimal. Selanjutnya Satgas akan memastikan kesiapan operasionalisasi KNMP dapat berjalan efektif,” ungkap Trian.

Trian turut menyampaikan permintaan maaf karena penyelesaian pembangunan KNMP di sejumlah lokasi mundur dari jadwal yang ditargetkan. Keterlambatan pembangunan disebabkan banyaknya dinamika di lapangan, diantaranya lokasi pembangunan umumnya berada di wilayah pesisir yang jauh dari perkotaan. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/320/3195906/ikan-H5RG_large.jpg
Ekspor Tuna-Cakalang ke Jepang Kini Bebas Tarif 0%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192847/olahan_ikan-CF8O_large.jpg
Tips Milih dan Ngolah Ikan di Tahun Baru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3192036/kkp-M4ax_large.jpg
Pemerintah Awasi Mutu Produk Perikanan dari Hulu-Hilir di Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/320/3165097/perikanan-uaE8_large.jpg
RI Gagas Lembaga Pemeriksa Halal Produk Perikanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/320/3099803/permintaan-ikan-meningkat-jelang-akhir-tahun-pedagang-raup-banyak-cuan-D8nGwVTjuf.jpg
Permintaan Ikan Meningkat Jelang Akhir Tahun, Pedagang Raup Banyak Cuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/320/3066522/neraca-perdagangan-perikanan-ri-surplus-rp51-8-triliun-gnDLGapGgK.jpg
Neraca Perdagangan Perikanan RI Surplus Rp51,8 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement