6 Fakta Perlinsos Digital: Target 48 Juta Keluarga, Bansos Cair Tunai

Pemerintah menargetkan 48 juta keluarga terdaftar dalam program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital pada akhir 2026. (Foto :Okezone.com/IMG)

JAKARTA – Pemerintah menargetkan 48 juta keluarga terdaftar dalam program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital pada akhir 2026. Program yang dijadwalkan diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2026 ini dirancang untuk memperbaiki pendataan penerima bantuan sosial (bansos) sekaligus meningkatkan ketepatan penyalurannya kepada masyarakat yang berhak.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, Perlinsos Digital tidak hanya mewajibkan pendataan ulang penerima bansos, tetapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan.

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan skema penyaluran bansos berupa transfer tunai langsung kepada penerima yang memenuhi syarat.

Berikut enam fakta penting mengenai Perlinsos Digital, mulai dari target pendaftaran hingga perubahan mekanisme penyaluran bantuan.

1. 48 Juta Keluarga Terdaftar

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan sedikitnya 48 juta keluarga melakukan registrasi dalam Perlinsos Digital hingga akhir 2026.

Hingga 24 Oktober 2026, lebih dari 13,2 juta keluarga telah terdaftar melalui pendaftaran mandiri maupun pendampingan agen. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan data 11,5 juta keluarga yang disampaikan Dewan Ekonomi Nasional pada 20 Oktober 2026.

Untuk memperluas jangkauan pendaftaran, pemerintah melibatkan agen Perlinsos yang membantu masyarakat mengakses layanan registrasi.