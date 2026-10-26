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Teknologi Penurunan Emisi dari Pemanfaatan Gas Suar di Kilang LNG

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 26 Oktober 2026 |07:50 WIB
Teknologi Penurunan Emisi dari Pemanfaatan Gas Suar di Kilang LNG
Transformasi energi Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan kedaulatan energi nasional. (Foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA - PT Donggi Senoro LNG (DSLNG) menurunkan flaring sebesar 49 persen, melampaui target penurunan yang ditetapkan, yakni 40 persen. 

Gas flaring merupakan proses pembakaran gas alam yang tidak termanfaatkan selama proses produksi minyak dan gas.

"Pencapaian ini  mengoptimalkan pemanfaatan gas yang sebelumnya berpotensi dibakar melalui sistem _flare_, sekaligus mendukung upaya pengurangan emisi dan peningkatan efisiensi operasional," kata Operation Director DSLNG Adi Kustanto dalam keterangannya, Jakarta, Senin (26/10/2026).

Keberhasilan tersebut dicapai tanpa membangun fasilitas baru. Dengan mengandalkan rekayasa sistem dan optimalisasi infrastruktur yang telah tersedia, DSLNG mampu menciptakan nilai tambah ekonomi sekaligus meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya energi. 

Pendekatan ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi dapat memberikan dampak nyata melalui peningkatan kinerja aset yang sudah ada, tanpa harus selalu disertai investasi untuk pembangunan fasilitas tambahan.
 
Diketahui, Donggi Senoro LNG (DSLNG) meraih Penghargaan Energi Subroto 2026 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)  Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan DSLNG menerapkan rekayasa sistem dan pemanfaatan kembali _Boil-Off Gas_ (BOG) untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan gas serta mengurangi emisi dari kegiatan operasional kilang LNG.
 
Wakil Menteri ESDM Yuliot menegaskan bahwa transformasi energi Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan kedaulatan energi nasional, meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

"Dalam hal ini, inovasi yang meningkatkan efisiensi pemanfaatan gas dan mengurangi emisi menjadi salah satu bentuk kontribusi industri energi terhadap pengelolaan sumber daya yang lebih optimal dan berkelanjutan," katanya.
 
DSLNG terus berupaya menjaga keandalan operasional sekaligus meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi melalui inovasi dan optimalisasi fasilitas yang dimiliki.

(Feby Novalius)

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