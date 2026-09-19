Menuju Nol Emisi 2050, Industri Pupuk Ubah Cara Produksi

PT Pupuk Indonesia (Persero) menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca hingga 96 persen pada 2050. (Foto: Okezone.com/Ist)

JAKARTA - Upaya menekan emisi gas rumah kaca terus dilakukan dengan melakukan efisiensi energi, pemanfaatan kembali karbon, penggunaan energi terbarukan, hingga pengembangan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon. Langkah tersebut menjadi strategi industri untuk mencapai target net zero emission (NZE).

PT Pupuk Indonesia (Persero) menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca hingga 96 persen pada 2050 melalui berbagai inisiatif dekarbonisasi. Perusahaan menargetkan penurunan emisi sekitar 24,9 juta ton CO2 ekuivalen melalui berbagai inisiatif berbasis teknologi dan mencapai penurunan emisi 100 persen dengan tambahan solusi berbasis alam (nature-based solutions).

Senior Project Manager Sustainability and Clean Ammonia PT Pupuk Indonesia Erlangga Rismantojo mengatakan, target tersebut merupakan bagian dari peta jalan dekarbonisasi perusahaan menuju Net Zero Emission 2050.

“Pupuk Indonesia telah menyusun peta dekarbonisasi. Hingga tahun 2050 target kami adalah untuk menurunkan emisinya sampai 96 persen atau sekitar 24,9 juta ton CO2 ekuivalen melalui technology based initiatives dan mencapai penurunan emisi 100 persen dengan tambahan inisiatif berbasis alam atau nature-based solutions,” ujar Erlangga, Sabtu (19/9/2026).

Menurut Erlangga, efisiensi energi menjadi salah satu langkah utama untuk menekan konsumsi gas bumi sekaligus emisi dari proses produksi. Upaya tersebut dilakukan melalui modernisasi dan optimasi fasilitas produksi agar penggunaan energi lebih efisien dan intensitas karbon dapat ditekan.