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Bidik 500.000 Ton Pengurangan Emisi di RI dengan 23 Pabrik Tapioka

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |17:10 WIB
Bidik 500.000 Ton Pengurangan Emisi di RI dengan 23 Pabrik Tapioka
Bidik 500.000 Ton Pengurangan Emisi di RI dengan 23 Pabrik Tapioka. (Foto :Okezone.com/Paleoplan)
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JAKARTA - Pengembangan proyek karbon dan investasi hijau berbasis sektor pertanian, agroindustri, dan peternakan dipercepat di Provinsi Lampung.

Hal ini melalui kolaborasi kemitraan investasi proyek methane removal project pengolahan limbah cair antara PT ESGIN Global Partners (ESGIN) dengan 23 pabrik tepung tapioka di Lampung yang tergabung dalam Perhimpunan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia (PPTTI).

Pipeline awal proyek tersebut diperkirakan memiliki potensi pengurangan emisi secara akumulatif sekitar 500.000 ton CO₂e, terutama melalui pengurangan emisi metana dari pengolahan air limbah industri tapioka.

CEO ESGIN Global Partners Brandon Keam mengatakan, Lampung memiliki basis pertanian dan agroindustri yang kuat untuk dikembangkan menjadi ekosistem proyek iklim dan investasi hijau.

"Lampung memiliki potensi besar dari sektor pertanian, peternakan, dan agroindustri. Kami ingin menghubungkan potensi tersebut dengan teknologi rendah karbon, green investment, dan carbon markets sehingga pengurangan emisi tidak hanya memberikan dampak lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi baru bagi industri, petani, dan daerah,” ujarnya dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (4/9/2026).

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